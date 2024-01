Samsung Bespoke Jet Bot Combo: Neuer Saug- und Wischroboter mit KI-Funktionen

Die alljährliche CES-Elektronikmesse in Las Vegas, USA, steht in den Startlöchern. Schon vorab zeigen einige Hersteller ihre neuen Produkte, die sie auf der CES 2024 vorstellen wollen. So auch geschehen mit Samsung: Das südkoreanische Unternehmen hat einen neuen Saug- und Wischroboter, den Bespoke Jet Bot Combo, präsentiert.

Der Bespoke Jet Bot Combo ist ein Saug- und Wischroboter mit integrierter KI, der das Benutzererlebnis sowohl während als auch nach der Reinigung verbessern soll. Die verbesserte KI-Objekterkennung des Jet Bot Combo ist eine Weiterentwicklung der Technologie, die zuvor im Bespoke Jet Bot AI+ eingeführt wurde. Sie erweitert die Anzahl der Objekte, die er erkennen kann, und ermöglicht dank des verwendeten 3D-Sensors ein präziseres Fahren.

Die bemerkenswerteste Verbesserung ist, dass die KI-Objekterkennung auch Räume und Flecken erkennen kann, um Nutzern und Nutzerinnen ein besseres Reinigungserlebnis zu bieten. Sie bestimmt und kategorisiert kartierte Bereiche wie Wohnzimmer und Küche und schlägt automatisch die Einrichtung von „No-Go-Zonen“ wie Badezimmer, Veranda oder Eingang vor, um sicherzustellen, dass der Staubsaugerroboter bestimmte Bereiche meidet. Wenn der Bespoke Jet Bot Combo einen Fleck entdeckt, kehrt er zur Reinigungsstation zurück, um die Mopps mit Hochtemperaturdampf und Wasser zu erhitzen, und kehrt dann in den Bereich zurück. Mit seinen leistungsstarken Mopps, die sich mit 170 Umdrehungen pro Minute drehen, kann er selbst hartnäckige Flecken aktiv abschrubben. Das Ergebnis soll laut Samsung „eine hocheffektive, autonome Reinigung, die in einer Vielzahl von Umgebungen weniger Benutzereingriffe erfordert“, sein.

Reinigungsstation mit dreistufigem Reinigungssystem

Darüber hinaus kann das Modell sogar die Art des Bodens erkennen, um eine verbesserte Reinigung zu ermöglichen. Dies wird mit einer Funktion namens AI Floor Detect realisiert. Der Saug- und Wischroboter unterscheidet zwischen Hartböden und Teppichböden und erhöht daraufhin automatisch seine Saugleistung, die auch für das Aufsaugen von tief liegendem Staub in Teppichen geeignet ist. Außerdem verhindert er, dass Teppiche nass werden und durch schmutzige Mopps verunreinigt werden. Wenn der Bespoke Jet Bot Combo einen Teppich erkennt, entscheidet er, ob er die Mopp-Pads anhebt oder sie an der Reinigungsstation abnimmt, um die verbesserte Lösung gegen Kreuzkontamination zu bieten.

Der Bespoke Jet Bot Combo kümmert sich voll und ganz um die letzte Minute des Reinigungsvorgangs. Die mitgelieferte Reinigungsstation bietet ein dreistufiges Gesamtreinigungssystem für Mopps, das eine automatische Reinigung, eine Dampfreinigung und eine automatische Trocknung mit Heißluft umfasst. Nach dem Waschen der Mopps mit heißem Wasser, das durch Hochtemperaturdampf erhitzt wird, werden sie mit Dampf besprüht, um Gerüche zu vermeiden und eine hygienischere Pflege zu ermöglichen.

Besucher der CES 2024 können den Bespoke Jet Bot Combo am Stand von Samsung aus erster Hand erleben. Das Modell befindet sich derzeit in der Entwicklung – daher können sich die oben beschriebenen Funktionen noch ändern. Einen Marktstart, Verfügbarkeiten oder Kaufpreise hat Samsung bisher noch nicht bekanntgegeben.