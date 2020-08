Carcassonne heute im Angebot: Wie findet ihr die Neugestaltung?

Ich selbst habe Carcassonne sowohl in seiner früheren als auch in der Neugestaltung nur sehr selten bis gar nicht gespielt. Dennoch gab/gibt es eine sehr große Nutzerschaft, das lag auch daran, dass die vorherigen Entwickler von TheCodingMonkeys einfach einen brillanten Job gemacht haben. Leider ist im März die Lizenz abgelaufen und das alte Carcassonne wird noch rund ein Jahr am Netz bleiben – und danach so lange, wie es für die Entwickler technisch möglich ist.

Wer auf der sicheren Seite sein will, muss für das neue Carcassonne (App Store-Link) erneut bezahlen. Der Umstieg wird jetzt erleichtert, denn der Preis ist erstmals auf nur 2,29 Euro gefallen – zuletzt wurden 5,49 Euro aufgerufen. Doch die Neugestaltung kann die eingefleischte Carcassonne-Nutzerschaft nicht überzeugen. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von nur 2,4 Sternen fallen die Rezensionen nicht gut aus.

Obwohl Asmodee Digital, die jetzt als Entwickler für Carcassonne zuständig sind, in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie tolle Brettspiele digital umsetzen können, ist der Umstieg auf die neue Version mit vielen Bedenken gespickt. Natürlich hat man sich an das alte Layout so stark gewöhnt, dass eine Umgewöhnung Zeit braucht.

Da ich mich selbst nicht zu den aktiven Carcassonne-Spielern zähle, reiche ich die Frage gerne an euch weiter: Wie zufrieden seid ihr mit der Neugestaltung von Carcassonne durch Asmodee Digital? Oder habt ihr die neue App links liegen gelassen und nutzt solange es möglich ist die alte Carcassonne-Spieleumsetzung von TheCodingMonkeys?