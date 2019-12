Civilization VI: Vollversion für 10,99 Euro & kostenlose Szenario-Pakete

Sid Meier’s Civilization VI (App Store-Link) zählt zu den absoluten Premium-Spielen im App Store. Das Spiel hat mal 70 Euro gekostet, die Basisversion gibt es aktuell aber für 10,99 Euro – im Durchschnitt hat man 40 Euro bezahlt. Die ersten 60 Runden könnt ihr aber erst einmal kostenlos bestreiten. Ein weiterer Anreiz für den Kauf: Civilization VI hält Erweiterungen zum Kauf bereit, die in den nächsten Tagen kostenlos angeboten werden. Die neusten Erweiterungen sind da aber nicht dabei.

18. bis 20. Dezember: Poland Civilization & Szenario Pack (kostet sonst 5,49 Euro)

Poland Civilization & Szenario Pack (kostet sonst 5,49 Euro) 20. bis 22. Dezember : Vikings Szenario Pack (kostet sonst 5,49 Euro)

: Vikings Szenario Pack (kostet sonst 5,49 Euro) 22. bis 24. Dezember: Australia Civilization & Szenario Pack (kostet sonst 5,49 Euro)

Australia Civilization & Szenario Pack (kostet sonst 5,49 Euro) 24. bis 26. Dezember: Persia and Macedon Civilization & Szenario Pack (kostet sonst 9,99 Euro)

Persia and Macedon Civilization & Szenario Pack (kostet sonst 9,99 Euro) 26. bis 28. Dezember: Nubia Civilization & Szenario Pack (kostet sonst 5,49 Euro)

Nubia Civilization & Szenario Pack (kostet sonst 5,49 Euro) 28. Dezember bis 1. Januar 2020: Khmer and Indonesia Civilization & Szenario Pack (kostet sonst 9,99 Euro)

Sid Meier’s Civilization VI ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, in dem man ein eigenes Imperium aufbauen muss, das man von der Steinzeit bis ins Informationszeitalter führen muss. Ihr müsst kämpfen, handeln, erforschen, die Kultur voran bringen und vieles mehr. Das Spiel ist komplett in deutscher Sprache verfügbar und ist ein Premium-Spiel. Weitere Spielerweiterungen können per In-App-Kauf erworben werden.

Das Spiel ist für iPhone und iPad verfügbar, stolze 3,1 GB groß und im App Store aktuell mit 3,4 Sternen bewertet.