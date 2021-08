CleanShot X kann mehrere Bildschirmfotos jetzt kombinieren

Das Mac-Programm CleanShot X liegt ab sofort in Version 3.9 zum Download bereit und kann jetzt mehrere Screenshots direkt zusammenfügen. Im Editor könnt ihr einfach den nächsten Screenshot via Drag-and-Drop hinzufügen, die Größe ändern, Text hinzufügen und mehr. Gleichzeitig kann man das Fenster selbst in der Größe ändern, hinzu kommen weitere Verbesserungen und Optimierungen.

CleanShot X ist eine praktische App für Screenshots. Über das Symbol in der Mac-Menüleiste oder über Shortcuts könnt ihr Bildschirmfotos aufnehmen. Ihr könnt einen eigenen Bereich, ein Fenster oder auch den ganzen Bildschirm fotografieren. Zudem könnt ihr auch eine Bildschirmaufzeichnung starten.

Im angesprochenen Editor lassen sich die Fotos dann bearbeiten, annotieren und mehr. Hier stehen mehr als 50 Werkzeuge zur Verfügung. Ebenfalls gut: Ihr könnt alle Dateien, Ordner und mehr auf dem Schreibtisch mit einen Klick ausblenden. Optional könnt ihr alle getätigten Screenshots in der Cloud speichern und über einen Link mit Freunden teilen.

CleanShot X kostet einmalig 29 US-Dollar und bietet 1 GB Speicher in der Cloud. Wer weitere Cloud Pro-Funktionen nutzen möchte, muss pro User 8 US-Dollar im Monat zahlen. Ebenso ist CleanShot X Bestandteil der Software-Flatrate Setapp. Hier wird das Update in Kürze auch verfügbar gemacht.