Die Favoriten der Redaktion: Freddys Spiele des Jahres

An Call of Duty Mobile (App Store-Link) führt kein Weg vorbei. Kein Spiel begeistert mich mehr. Ich spiele fast täglich ein paar Runden und erfreue mich immer über Neuerungen im Spiel. Die Entwickler sind jedenfalls fleißig mit dabei, aber jedes Update bringt auch diverse Bugs mit. Ich spiele besonders gerne den Modus „Battle Royale“, in dem 100 Spieler um den Sieg kämpfen.

Bridge Constructor: The Walking Dead

Ihr kennt die Spielereihe von Bridge Constructor? Dann ist der Ableger The Walking Dead (App Store-Link) für euch gemacht. Auch hier gilt es abermals Bücken zu bauen, damit die Helden einen Ausweg finden und den Zombies entkommen. Ihr trefft auf Charakter aus The Walking Dead sowie neue Spielelemente. Macht Spaß!

Mini Metro

Mini Metro (App Store-Link) hat schon einige Jahre auf dem Buckel und erst vor wenigen Monaten habe ich das Spiel wieder für mich entdeckt. Seit einem neuen Update spiele ich wieder aktiv und finde das Spielprinzip spaßig, beruhigend und manchmal etwas hektisch. Hier gilt es über verschiedene Linien Passagiere an Station abzuholen und entsprechend zum Ziel zu transportieren. Da im Laufe des Spiel immer mehr Stationen und Passagiere dazukommen, wird es immer schwieriger den Überblick zu wahren.