Telekom: 360 und Audiobooks von Deezer bei StreamOn & 500 MB geschenkt

Nachdem es um StreamOn in den letzten Monaten ruhig geworden ist, immerhin sind schon ziemlich viele Partner mit an Bord, gibt es im neuen Jahr 2021 zwei neue Audio-Dienste. Mit dabei sind 360 by Deezer sowie Audiobooks by Deezer (via Cashy). Solltet ihr also mit der jeweiligen App auf die Inhalte zugreifen und StreamOn nutzen, werden die Daten eurem Inklusivvolumen nicht angerechnet.

500 MB im Januar geschenkt

Auch im Januar gibt es in der MeinMagenta-App (App Store-Link) wieder ein kleines Datengeschenk. Hier könnt ihr 500 Frei-MB abholen. Business-Tarife, CombiCards, Family Cards und reine Datentarife sind davon ausgenommen.