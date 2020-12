Die Favoriten der Redaktion: Freddys Zubehör des Jahres

Welches neues Zubehör hat mir besonders gut gefallen? Das sind meine Favoriten 2020.

AirPods Max

Die AirPods Max sind einfach nur teuer, dafür aber auch sehr hochwertig verarbeitet und mit einer richtig guten Soundqualität ausgestattet. Noch spannender wird es mit 3D Audio sowie Computational Audio. Die Kopfhörer sind bequem, allerdings gibt es einen großen Kritikpunkt: Das Smart Case. Das ist leider eine Fehlkonstruktion.

Tedee

Wir haben das Tedee Smart Lock jetzt schon mehrere Monate im Einsatz, allerdings hatten wir anfangs echt viele Probleme. Warum? Nicht so ganz klar. Nach einem Austausch läuft es deutlich besser. Unseren kompletten Testbericht müssen wir noch nachreichen, wobei es hier gemischte Gefühle gibt. Das Schloss selbst ist gut, nicht so laut und modern, die Handhabung ebenfalls, allerdings gab es in der Praxis zu viele Probleme. Das Schloss hat einfach zu oft die Tür nicht zuverlässig geöffnet. Für alle weiteren Details verweise ich auf den kommenden Test.

Mikme Pocket

Die iPhone-Videokamera ist wirklich sehr gut. Und mit dieser filmen wir auch all unsere Videos. Für einen guten Ton haben wir uns das System Mikme Pocket gekauft. Hier könnt ihr professionelle Ansteckmikrofone zusammen mit einer App nutzen. Da auch zwei gleichzeitig verwendet werden können, steht einem Interview nichts im Weg.