tedee Smart Lock: Installation, Einrichtung und erster Eindruck

Es gibt kaum ein Smart Home Gadget, das ich so häufig benutze wie mein aktuelles Nuki Smart Lock. Ich bin Fan und Nutzer der ersten Stunde und liebe die Vorzüge des smarten Türschlosses. Doch jetzt gibt es weitere Konkurrenz, eine kurze Einführung zum neuen tedee Smart Lock haben wir ja schon aufbereitet. Heute soll es um einen ersten Eindruck gehen. Ich zeige euch, wie das Schloss an die Tür montiert und in der App eingerichtet wird.

Hinweis: Bei Minute 14:30 sage ich, dass HomeKit geplant ist. Das ist leider falsch, diesbezüglich gibt es aktuell keine Infos. Sorry.

Die junge Marke tedee mit Hauptsitz in Warschau ist aus der Kooperation des Unternehmens GERDA, einem Türen- und Schlosshersteller mit jahrzehntelanger Erfahrung, und dem Technologieunternehmen Predica mit Expertise im IoT-Bereich entstanden. Das tedee Smart Lock bezeichnet sich selbst als das kleinste und nachhaltigste smarte Türschloss auf dem Markt.

Und im Vergleich zum Nuki fällt vor allem die Größe sofort auf. Das tedee misst 45 Millimeter im Durchmesser und 55 Millimeter in der Höhe und integriert einen 3.000 mAh Akku für eine Laufzeit von bis zu sechs Monaten. Der Motor bietet 1,6 Newtonmeter und ist für die Mehrfachverriegelung geeignet.

Schön: Das tedee Schloss ist hochwertig verarbeitet und ist größtenteils aus Aluminium gefertigt. Lediglich die Abdeckung oben ist aus Plastik. Das macht das Schloss zwar etwas schwerer, dafür sieht es sehr hochwertig aus.

tedee Smart Lock: Die Installation

Da das tedee Smart Lock mit einem speziellen Euro-Profilzylinder betrieben werden muss, müsst ihr euren aktuellen Zylinder zwangsläufig tauschen. Wenn ihr eure bestehende Schließanlage nicht umbauen wollt, solltet ihr vom Kauf absehen. Den längenverstellbaren Sicherheitszylinder von GERDA müsst ihr entsprechend anpassen und dann einbauen. Das ist kein Hexenwerk, allerdings ist der Umbau mit den winzigen Madenschrauben mühsam.





Das Schloss wird dann auf den Zylinder aufgesetzt und mit einer kleinen Schraube festgezogen. Die Einrichtung erfolgt dann in der tedee-App (App Store-Link), in der ihr euch mit Vorname und E-Mail-Adresse registrieren müsst. In der App werdet ihr angeleitet und mit wenigen Klicks ist das Smart Lock eingerichtet. Das gleiche gilt für die optionale, aber empfehlenswerte Bridge.

In der App könnt ihr dann den Status einsehen und den Schließ- oder Öffnungsvorgang manuell anstoßen. Zudem lässt sich der Name ändern oder der Batteriestatus einsehen. Der Knopf auf dem tedee Smart Lock lässt sich konfigurieren: Ein einfacher Klick schließt ab oder öffnet die Tür, ein langer Klick aktiviert das verzögerte Schließen. Ihr könnt also das Haus verlassen und kurze Zeit später sperrt das Smart Lock eure Tür automatisch zu.

Besonders praktisch ist die Auto-Unlock-Funktion. Wenn ihr euch der Tür nähert und das Schloss per Bluetooth mit dem Smartphone kommuniziert, öffnet euch tedee die Tür. Wie lange die Falle gezogen werden soll, könnt ihr ebenfalls einstellen. Im Aktivitäten-Bereich könnt ihr genau sehen, wann, wie und wer das Schloss benutzt hat.

Natürlich könnt ihr weitere Benutzer einladen. Benutzer können als Gast oder Admin eingestuft werden, wobei ihr den Zugriff auch beschränken könnt. Hier könnt ihr zum Beispiel ein Zeitfenster angeben oder auch bestimmte Wochentage und Zeiten festlegen. Kommt Beispielswiese die Putzfrau immer Mittwochs um 17 Uhr, könnt ihr so den Zugriff genau terminieren.

In der Praxis funktioniert das in den ersten Tagen sehr gut. Das Schloss hat mir zuverlässig die Tür geöffnet. Das Schloss selbst muss natürlich arbeiten und das hört man auch. Im Vergleich zum Nuki ist das tedee Smart Lock aber deutlich leiser. Das ist sehr angenehm, wobei mich die Lautstärke beim Nuki nie besonders gestört hat.

Für das Set bestehend aus Bridge, Zylinder und Smart Lock werden 399 Euro fällig. Alternativ bekommt ihr nur das smarte Schloss für 279 Euro und den notwendigen Zylinder für 49 Euro – müsst dann jedoch auf einige Funktionen verzichten, die nur mit der Bridge möglich sind.

tedee Bridge: Das ist möglich

Die passende tedee-Bridge zur Anbindung an das WLAN sorgt für mehr Funktionalität: In Kombination lässt sich das tedee-Schloss auch aus der Ferne bequem bedienen, der Status jederzeit überprüfen, Berechtigungen unmittelbar wieder entziehen und bei Aktivitäten erhält der Besitzer Benachrichtigungen in Echtzeit. Zudem wird die Zuverlässigkeit der Auto-Unlock-Funktion in Verbindung mit iOS-Geräten erhöht, da ein iBeacon in der Bridge eingebaut ist. Die kompakte tedee-Bridge wird in Bluetooth-Reichweite zum Schloss positioniert, an eine Stromquelle angeschlossen und mit dem heimischen WLAN-Netzwerk verbunden. Das Gerät lässt sich entweder kabellos mithilfe des mitgelieferten Netzadapters direkt in die Steckdose stecken oder per Micro-USB-Kabel mit Strom versorgen. Über die tedee-Bridge eröffnen sich weitere Möglichkeiten der Smart-Home-Integration: So lässt sich das tedee-Schloss auch per Sprachbefehl über Siri-Shortcuts und Alexa steuern. Zudem stellt tedee eine öffentliche Web-API zur Verfügung, damit Nutzer die tedee-Produkte einfach und flexibel in eigene Smart-Home-Systeme über HTTP-Requests integrieren können. Die Anbindungen an IFTTT und Google Home sind in der Entwicklung und werden voraussichtlich bis zum Ende diesen Jahres folgen.

Der Zylinder-Umbau nimmt etwas Zeit in Anspruch, aber das macht man zum Glück nur einmal. Die ersten Eindrücke sind wirklich sehr gut. Wir werden das Smart Lock jetzt jeden Tag hier an der Bürotür verwenden und euch demnächst mit einem Langzeitfazit versorgen.