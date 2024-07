Die Top-Themen der Woche: Home Key landet in Europa

In dieser Woche war bei uns im Büro wieder einiges los, wir haben ordentlich umgebaut. Zunächst einmal haben das Tedee Smart Lock, das rund zwei Jahre lang zuverlässig seinen Dienst verrichtet hat, aus unserer Tür ausgebaut. Stattdessen werkelt dort nun das Aqara U200, das erste Smart Lock zum Nachrüsten für europäische Türen mit Apple Home Key. Abgesehen von der Tatsache, dass Apple Home immer noch nicht weiß, was „Falle ziehen“ bedeutet, war der erste Eindruck recht positiv.

Das war aber nicht der einzige Umbau in den vergangenen Tagen. Am Donnerstag haben wir Akustik-Paneele von WoodUpp installiert und unsere kleine Video-Ecke damit ein wenig hübscher gestaltet. Auf den Regalen haben wir schon ein paar nette Sachen platziert, etwa alte iPods oder ein iPhone der ersten Generation im Bilderrahmen. Und dann haben wir festgestellt, dass der Philips Hue Outdoor Lightstrip perfekt in die Lücken zwischen dem Holz passt.

Das vorläufige Resultat könnt ihr bereits in einem kleinen Video sehen:

Die kleine Umgestaltung haben wir natürlich nicht ganz ohne Hintergedanken gemacht. Wir wollen in den kommenden Wochen und Monaten für etwas frischen Wind auf unserem YouTube-Kanal sorgen. Wir werden vielleicht nicht die größten Video-Creator, aber für ein paar kleine Clips rund um die Apple-Welt dürfte es reichen.

Unsere Videos der Woche im Überblick

Neues auf dem Hueblog

Auf unserem Blog rund um Philips Hue haben wir bereits Anfang der Woche über Probleme berichtet, die im Zusammenspiel mit Matter auftreten können. Gedimmte Lampen können plötzlich mit voller Helligkeit leuchten. Der Fehler wurde bereits identifiziert und soll zeitnah behoben werden.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick