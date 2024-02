Dyson Airstrait: Haarglätter sofort in Deutschland erhältlich

Solltet ihr noch eine ganz besondere Überraschung zum Valentinstag suchen, dann hat Dyson vielleicht das passende Gadget auf Lager. Den bereits vor fast einem Jahr angekündigten Dyson Airstrait kann man nämlich ab sofort auch in Deutschland bestellen. Der Preis ist wie immer kein Schnäppchen: 499 Euro werden für den Haarglätter ausgestattet. Bis zum 18. Februar ist der Airstrait exklusiv im Online-Shop von Dyson erhältlich.

Der große Unterschied zu normalen Haarglättern, umgangssprachlich ja auch als Glätteisen bekannt, steckt beim Dyson Airstrait bereits im Namen: Es kommt Luft zum Einsatz. Sie wird durch das Gerät geblasen, so dass das Haar gleichzeitig getrocknet und geglättet wird. Klassische Haarglätter verwenden Heizplatten und können die Haare damit nur glätten, aber nicht trocknen.

So funktioniert der neue Dyson Airstrait

Wie genau die Luft durch den Dyson Airstrait strömt, erklärt der Hersteller am besten selbst:

Entlang der Platten des Produkts befinden sich zwei 1,5 Millimeter große Öffnungen. Die Luft wird durch diese Öffnungen beschleunigt und erzeugt zwei mit hoher Geschwindigkeit nach unten gerichtete Luftströme. In einem Winkel von 45 Grad laufen diese zusammen und bilden einen gebündelten Luftstrom, der die nach unten wirkende Kraft erzeugt, die das Haar beim Trocknen kontrolliert glättet.

Was ich als Außenstehender, mit meinen kurzen Haaren gehöre ich ja nicht zur Zielgruppe dieses Geräts, immer wieder beeindruckend finde, das sind die technischen Daten. Der Dyson Airstrait verfügt über ein Flügelrad mit 13 Blättern, das sich mit bis zu 106.000 Umdrehungen pro Minute dreht. Dabei ist der Motor gerade einmal 27 Millimeter groß und misst die Temperatur der Luft 16 Mal pro Sekunde. Zum Vergleich: In der Formel 1 drehen die Motoren mit maximal 15.000 Umdrehungen pro Minute.

Zum Einsatz kommen zwei Styling-Modi, „Nass“ und „Trocken“ sowie eine Kaltstufe. Auch Temperatur und stärke des Luftstroms können einfach am Gerät eingestellt und an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden.

Was der neue Haarglätter von Dyson noch alles kann, lest ihr am besten selbst auf der Produktseite nach. Dort findet ihr auch alle technischen Daten.

Dyson Airstrait 499 EUR jetzt kaufen