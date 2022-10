Dyson V12 Detect Slim Nautik: Neuer Wischsauger vorgestellt

Mittlerweile ist es schon fast zur Tradition geworden, dass Dyson seine neuen Produkte zunächst in einigen ausgewählten Ländern startet, insbesondere in Asien wird oftmals zuerst verkauft. So nun auch beim neuen Dyson V12 Detect Slim Nautik, der im Oktober in China auf den Markt gekommen ist, wie Smarthome-Assistent entdeckt hat. Bis zum Start in Europa wird es laut unseren Informationen wohl noch eine Weile dauern.

Dabei ist das Produkt durchaus interessant, denn es handelt sich um ein 2-in-1-Lösung. Neben den ganz normalen Vorzügen eines Dyson Akku-Staubsaugers, die ja vor allem mit ihrer exzellenten Saugkraft punkten, verfügt der Dyson V12 Detect Slim Nautik über einen wechselbaren Wischsauger-Aufsatz.

Mit dem Wischaufsatz wird der Dyson V12 Detect Slim Nautik harte Fußböden auch feucht wischen können und wie auf Fotos und Videos zu sehen ist, auch Flüssigkeiten aufnehmen können. Zu diesem Zweck ist im hinteren Bereich des Aufsatzes ein kleiner Tank verbaut.

Für die trockene Reinigung oder auch Teppiche, Sofas und Matratzen kann der Dyson V12 Detect Slim Nautik genau so genutzt werden, wie auch andere Akku-Staubsauger von Dyson. Im Vergleich zu ausgewachsenen Wischsaugern sind das natürlich erheblich mehr Möglichkeiten.