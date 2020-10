Epic Games verschenkt Pikuniku für Mac & Windows

Im Epic Games Store gibt es ab heute wieder ein neues Gratis-Spiel. Diesmal gibt es das Indie-Abenteuer Pikuniku kostenlos, das auch erst ab heute über den Epic Store vertrieben wird. Erschienen ist das Spiel aber schon im Januar 2019.

Pikuniku ist ein skurriles Knobel- und Erkundungsspiel in einer spaßigen Welt, in der nicht alles so fröhlich ist, wie es scheint. Hilf eigenwilligen Charakteren, decke eine umfassende Verschwörung auf und beginne in diesem hinreißend dystopischen Abenteuer eine unterhaltsame kleine Revolution!