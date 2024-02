What The Car?: Crossover-Event mit Sneaky Sasquatch-Inhalten

What The Golf? gehörte zu den ersten Spielen auf Apple Arcade und sorgte bei uns in der Redaktion für Begeisterung. Das aus Dänemark stammende Entwicklerteam hat dann mit What The Car? ein weiteres Spiel für Apple Arcade veröffentlicht – das wohl gleichzeitig das absurdeste Renn-Abenteuer für iPhone, iPad, Mac oder Apple TV ist.

Im Mittelpunkt von What The Car? (App Store-Link) steht ein Auto mit Beinen. Alleine das klingt schon verrückt genug, aber in den weit mehr als hundert Leveln hat das Spiel natürlich noch die eine oder andere Überraschung auf Lager. Nicht verzichten muss man trotz der vielen Wortspiele und Gags auf eine gelungene deutsche Lokalisierung sowie einen einfache Einstieg ins Spiel, so dass selbst Gelegenheitsspielerinnen und -spieler auf ihre Kosten kommen.

Nun gibt es spannende Neuigkeiten für What The Car?: Wie das Entwicklerteam bekanntgegeben hat, hat man im Rahmen eines neuen Updates ein Crossover-Event mit der Hauptfigur des gleichnamigen Spiels Sneaky Sasquatch, ebenfalls bei Apple Arcade erhältlich, gestartet. Das Update lässt die Spieler und Spielerinnen eine neue Welt mit 12 handgefertigten Levels erkunden, die vom Apple Arcade-Superhit Bigfoot inspiriert sind und neue Schleichmechaniken beinhalten.

Der Changelog im App Store gibt dazu die folgenden Infos aus, was einen in Version 3.6.0 von What The Car? erwartet:

Ein vollkommen neues Gebiet, in dem der Sneaky Sasquatch die Welt von What The Car? erkundet: Im Gameplay kannst du Rennen fahren, Skifahren, ganze Orangensaft-Tetrapaks essen und viele andere alberne Dinge tun.

Die Start-Höhle wurde verkleinert: Jetzt ist sie viel gemütlicher und du erhältst einfacher einen Überblick, was sich dort alles befindet.

Du hast jetzt Zugriff auf alle Spezial-Events im Spezial-Lift in der Start-Höhle und kannst sie so oft spielen, wie du willst.

Wir haben ein paar Türen im Community-Bereich entfernt, damit du leichter Zugriff hast und es weniger Lade-Bildschirme gibt.

Der Party-Raum ist jetzt ein Erfolge-Raum, den du bereits nach Abschließen von Episode 1 betreten kannst: Jetzt musst du nicht mehr alle Episoden abschließen, um zu sehen, wie gut du abgeschnitten hast.

Neben den neuen Inhalten um Sneaky Sasquatch gibt es in What The Car? auch eine kleine Geschichte, die rund um das Spiel erzählt wird. Im Spiel geht es nicht nur darum, schnellstmöglich das Ziel zu erreichen: Man kann zahlreiche Inseln erkunden, neue Freunde finden, Schätze entdecken und kleine Rätsel lösen. Dabei lohnt sich vor allem ein Blick hinter Wasserfälle.

Und wenn euch die irren Level noch nicht reichen, dann könnt ihr auch selbst kreativ werden. In What The Car? gibt es einen Level-Editor, in dem ihr euch nach Lust und Laune austoben und Herausforderungen für eure Freunde erstellen könnt. Solltet ihr noch weitere Infos zum neuen Crossover-Event mit Sneaky Sasquatch benötigen, könnt ihr euch abschließend den Trailer zum Update bei YouTube ansehen.