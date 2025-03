Erste Tests: Wie schnell ist Apples neues C1-Modem mit 5G?

Mit dem Release des iPhone 16e hat Apple erstmals auch ein eigens entwickeltes Mobilfunk-Modem mit der Bezeichnung C1 im Gerät verbaut. Nachdem nun auch die ersten Presse-Reviews eingetrudelt sind, stellt sich die Frage, wie sich das C1-Modem im Vergleich zu den bisher verbauten Modems von Qualcomm schlägt.

In den USA unterstützt Apples C1-Modem das ultraschnelle mmWave 5G nicht, liefert aber trotzdem eine vergleichbare 5G-Leistung zu Qualcomms Snapdragon X71. Letzteres wird in den iPhone 16-, iPhone 16 Plus-, iPhone 16 Pro- und iPhone 16 Pro Max-Modellen verbaut. Wir listen einige Eindrücke von Tech-Reviewern auf, die sich auf die Leistung des C1-Modems im iPhone 16e beziehen. So schreibt beispielsweise Allison Johnson von The Verge:

„Vieles am 16e ist bekannt, aber es gibt eine völlig neue Komponente: Apples C1-Modem. Dies ist sein erster Auftritt, und der Weg zu Apples erstem hauseigenen Modem war Berichten zufolge voller Rückschläge und Verzögerungen. Ich habe es in der letzten Woche benutzt, um FaceTime-Anrufe zu tätigen, große Videodateien an überfüllten Orten hochzuladen und YouTube im Bus zu streamen. Ich habe es zusammen mit einem regulären iPhone 16 getestet, das mit einem von Qualcomm hergestellten Modem ausgestattet ist – beide mit Verizon – und ich konnte keinen konsistenten Unterschied in der Leistung zwischen den beiden feststellen.“

Auch John Velasco von Tom’s Guide konnte keine großen Leistungsunterschiede zwischen den beiden Modems feststellen.

„Und schließlich sollten Sie wissen, dass das iPhone 16e das erste Gerät in Apples Portfolio ist, das mit dem unternehmenseigenen C1-Modem ausgestattet ist. Es ist eine Abkehr von dem Qualcomm-Modem, auf das Apple seit Jahren setzt, aber es ist schwer zu sagen, ob es letztendlich schnellere 5G-Geschwindigkeiten liefert. Ich habe Geschwindigkeitstests sowohl mit dem iPhone 16 als auch mit dem 16e an drei verschiedenen Orten in New York City durchgeführt, wobei nur ein Test eine höhere Geschwindigkeit mit dem iPhone 16e ergab.“

Testergebnisse in Zahlen und ein wissenschaftlicherer Ansatz

Darüber hinaus gibt es auch Testergebnisse in Zahlen, beispielsweise vom YouTuber Andru Edwards. Er verglich das C1-Modem von Apple im iPhone 16e mit einem iPhone 16 Pro Max in seinem Garten in einem New Yorker Vorort. In beiden Fällen war er mit dem US-amerikanischen Provider AT&T verbunden und konnte beim iPhone 16e eine Download-Geschwindigkeit von 673 Mbit/s, mit dem iPhone 16 Pro Max 667 Mbit/s erreichen. Inmitten von New York kam das iPhone 16e auf 127 Mbit/s im Download, das iPhone 16 Pro Max auf 75 Mbit/s. Unterschiede gab es bei den Upload-Geschwindigkeiten: In Downtown New York erreichte das iPhone 16 Pro Max 50 Mbit/s, das iPhone 16e etwa 30 Mbit/s.

In einem anderen Review von Dave Lee in seinem YouTube-Kanal Dave2D zeigte ein Geschwindigkeitstest des iPhone 16e in der kanadischen Großstadt Toronto mit dem Provider Bell um 30 bis 40 Mbit/s schnellere Download-Geschwindigkeiten im Vergleich zum iPhone 16 Pro Max.

Einen wissenschaftlicheren Ansatz liefert der chinesische YouTube-Kanal Geekerwan. Dort testete man die 5G-Geschwindigkeit mehrerer Smartphones in einem künstlichen 5G-Netzwerk in einer Laborumgebung. Es zeigte sich, dass das iPhone 16e im direkten Vergleich mit einem iPhone 16 und weiteren Geräten vergleichbare 5G-Geschwindigkeiten und Zuverlässigkeit aufwies.

Darüber hinaus soll das C1-Modem laut Apple das stromsparendste Modem aller Zeiten sein. Wie das Unternehmen auch den Reviewern mitgeteilt hat, soll das Modem bis zu 25 Prozent energieeffizienter sein als die bislang in iPhones verbauten Modems von Qualcomm. Im Test von Geekerwan verbrauchte das iPhone 16e durchschnittlich 0,67 Watt, das iPhone 16 kam auf 0,88 Watt: Dies bedeutet tatsächlich eine verbesserte Effizienz von rund 25 Prozent.

