Eufy Wall Light Cam: Ab sofort für 169,99 Euro erhältlich

Auf der CES hat Anker Anfang des Jahres zwei neue Smart Home Kameras vorgestellt, die in Wandleuchten für den Außenbereich integriert sind. Mit der Eufy Wall Light Cam S100 ist nun das erste von zwei angekündigten Modellen im Handel erhältlich und kann für 169,99 Euro bei Amazon bestellt werden.

Beim der Eufy Wall Light Cam S100 handelt es sich um die Variante, die einen fest verbauten Wandanschluss erfordert. In den kommenden Wochen wird mit der Eufy Wall Light Cam S120 auch noch eine Version mit integriertem Solarmodul und Akku erscheinen, für die kein fester Stromanschluss notwendig ist.

Bis zu 1.200 Lumen und eine Million Farben

Kümmern wir uns zunächst einmal um das Licht der Eufy Wall Light Cam S100. Dieses ist in zwei LED-Elemente aufgeteilt, die gemeinsam gesteuert werden und eine Helligkeit von bis zu 1.200 Lumen bieten. Anker gibt an, dass damit ein Bereich von rund 10 Metern ausgeleuchtet werden kann. Das Licht ist dimmbar, bietet verschiedene Weißtöne und immerhin eine Millionen Farben.

Und dann wäre da ja noch die Kamera. Anker verspricht eine 2K-Auflösung mit Farbe auch bei Nacht. „Die Eufy kabelgebundene Wall Light Cam hat einen großen Kamerasensor, so dass Besucher von Kopf bis Fuß im Blickfeld sind, das geparkte Auto in der Einfahrt sichtbar ist und Pakete an der Tür überwacht werden können“, schreibt der Hersteller.

Interessant ist natürlich die Verschmelzung von Licht und Kamera. Zunächst einmal lässt sich das Licht manuell oder per Zeitplan ein- und ausschalten – auf Wunsch auch nach dem Sonnenstand. Alternativ kann das Licht auch per Bewegungsmelder eingeschaltet werden, wobei dann zeitgleich auch eine Aufnahme mit der Kamera erfolgt.

Über die Eufy-App stehen noch weitere Funktionen zur Verfügung. Natürlich kann man eine Benachrichtigung erhalten, sobald eine Bewegung erkannt wird. Per 2-Wege-Audio kann man dann auch mit dem möglicherweise ungewünschten Besuch kommunizieren oder die 105 Dezibel laute Alarmsirene aktivieren. Toll: Laut Eufy wird für die Nutzung sämtlicher Funktionen keine monatliche Gebühr verlangt.