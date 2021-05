Eve Light Strip: Heller HomeKit-Leuchtstreifen aktuell für unter 50 Euro

Aktuell ist der Preis für den Eve Light Strip unter die Marke von 50 Euro gefallen – das war zuletzt im Sommer 2020 der Fall. Wer auf der Suche nach einem hellen und günstigen HomeKit-Leuchtstreifen ist, der sollte sich das Angebot genauer ansehen. Bei Amazon profitiert ihr sogar von kostenlosem Versand, so dass es bei den 49,90 Euro (Amazon-Link) bleibt.

Der Eve Light Strip hat uns vor allem mit zwei Details überzeugen können: Er bietet eine sehr gute Farbdarstellung und eine maximale Helligkeit von 1.800 Lumen bei 4.200 Kelvin Farbtemperatur. Er leuchtet also sogar etwas heller als der Branchen-Primus, der Philips Hue Lightstrip Plus.

Im Hinterkopf behalten sollte man, dass der Eve Light Strip im Gegensatz zu den jüngsten Neuerscheinungen des Münchner Herstellers keine Thread-Unterstützung bietet. Das ist aber auch kein riesiges Problem, denn der Leuchtstreifen ist eines der wenigen Produkte von Eve Systems, das nicht per Bluetooth, sondern per WLAN mit dem Smart Home gekoppelt wird. Funktionen wie Adaptive Lighting wurden bereits per Firmware-Update integriert.

Dank HomeKit ist das denkbar einfach. Der Eve Light Strip muss nur mit einer Steckdose verbunden werden. Danach sucht man in der Home-App nach einem neuen Gerät, scannt den Code auf dem Controller und schon kann es losgehen. Wo ihr den Leuchtstreifen dann befestigt, bleibt natürlich euch überlassen.