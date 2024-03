Faltbares iPhone: Marktstart 2027 oder gar nicht

Während Apple intern faltbares Smartphones testet, haben andere Hersteller wie Samsung, Google und Microsoft ihre faltbaren Smartphones schon längst in den Markt eingeführt. Apple ist dafür bekannt, dass sie den Markt genau analysieren, um dann letztendlich das bestmögliche Ergebnis zu präsentieren. Allerdings steht Apple vor technischen Herausforderungen, die womöglich zum Stopp des Projekts führen. Laut Berichten aus Korea verschiebt sich ein faltbares iPhone auf frühestens 2027.

Laut Alpha Biz haben die Apple-Führungskräfte den Zeitplan für die Markteinführung eines faltbaren iPhones vom vierten Quartal 2026 auf das erste Quartal 2027 verschoben, nachdem es Probleme bei der Beschaffung von Teilen, einschließlich faltbarer Displays, die den hohen Standards des Unternehmens entsprechen, gab. Apple befindet sich noch in der Anfangsphase der Entwicklung und die Skepsis unter den Analysten wächst, ob Apple ein faltbares iPhone komplett aufgeben wird.

iPhone Fold schon eingestellt?

Erst letzten Monat behauptete ein Gerücht aus China, Apple habe die Entwicklung eines faltbaren iPhones eingestellt, nachdem die Displays der Zulieferer die strengen Teststandards des Unternehmens nicht genügt hätten.

Apple kämpft anscheinend damit, den Knick zu beseitigen, der sich durch wiederholtes Falten in der Mitte eines Displays bildet, und arbeitet immer noch an einem Design für ein Scharnier, das es ermöglicht, dass das Display völlig flach liegt, ohne eine Beule oder Vertiefung in der Mitte. Apple prüft auch die Möglichkeit, Panels mit Polymermaterialien wie Silikon oder Acrylat zu füllen, um Lichtreflexionen zu reduzieren.

Ein faltbares Smartphone von Apple? Entweder es kommt 2027 auf den Markt oder gar nicht. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Thema weiterentwickelt. Man soll niemals nie sagen.

Foto: EverythingApplePro.