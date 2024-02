Faltbares iPhone: Entwicklung aufgrund schlechter Displays gestoppt

Während Samsung und andere Hersteller schon mehrere Generationen faltbarer Smartphones auf den Markt gebracht haben, hinkt Apple gewaltig hinterher. Laut Fixed Focus Digital, einem Weibo-basierten Tech-Video-Blogger aus Guangdong, hat Apple schon seit 2016 faltbare Telefone getestet. Als Zulieferer für Displays ist Samsung verantwortlich und Apple sei mit der Qualität unzufrieden.

Samsung entwickelt schon länger faltbare Displays und soll das eigene Know-How verwenden, um die Qualität dieser zu steigern. Die Quelle des Gerüchts behauptet allerdings, dass Samsungs faltbare Panels „nach ein paar Tagen“ Apples strengen Testanforderungen nicht standgehalten haben. Aus diesem Grund soll das Projekt „iPhone Fold“ auf Eis gelegt sein – zumindest bis Apple ein qualitativ ansprechendes Display mit hohen Standards findet.

Immer wieder sickern Details zu einem faltbaren iPhone durch. The Informationen hat erst Anfang des Monats berichtet, dass Apple nach über fünf Jahren Forschung Prototypen fertiggestellt hat. In Apples Zeitplan sind faltbare iPhones aber nicht vorgesehen, weder für 2024 noch für 2025. Wann oder ob Apple ein iPhone Fold auf den Markt bringen wird, ist aktuell nur Spekulation.

Doch ein iPad Fold?

Glaubt man den Gerüchten, soll Apple mehr Interesse an einem faltbaren iPad als an einem faltbaren Smartphone haben. Apple ist dafür bekannt, hohe Standards zu haben und qualitativ hochwertige Materialen einzusetzen, bei einem faltbaren iPad seien die Standards aber nicht ganz so hoch wie bei einem Smartphone. Das koreanische Magazin The Elec hatte erst kürzlich berichtet, dass Apple in den nächsten Jahren ein faltbares Tablet mit einem 7 bis 8 Zoll großen Display auf den Markt bringen soll.

Foto1: Antonio De Rosa, Foto 2: EverythingApplePro.