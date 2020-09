Fantastical: Kalender-App mit Abo bekommt praktische Widgets

Ich bin immer ein wenig traurig, wenn ich an Fantastical (App Store-Link) denke. Ich habe mich bereits vor Jahren in die Kalender-App verliebt und habe für mich persönlich noch keine bessere Alternative gefunden, auch wenn der App Store ja einige spannende Kandidaten auf Lager hat.

Wenn es euch so geht wie mir, dann bleibt einem fast gar nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen und die 43,99 Euro für das jährliche Abonnement zu bezahlen, um Fantastical auf dem iPhone und iPad sowie auf der Apple Watch und dem Mac zu nutzen.

Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen: Qualitativ ist Fantastical weiter vorne dabei. Und auch die neuen Homescreen-Widgets für iOS 14 wurden echt klasse umgesetzt: Es gibt insgesamt zwölf verschiedene Widgets in diversen Größen, um sich aktuelle Kalender-Einträge, anstehende Aufgaben oder selbst das aktuelle Wetter anzeigen zu lassen.

Außerdem bietet Fantastical 3.2 die folgenden Neuerungen:

Unterstützung für Scribble auf iPadOS 14

Unterstützung für neue Datums- und Zeit-Auswahl in iOS 14

Wiederkehrende Ereignisse werden jetzt bei der Anzeige ausgeblendeter Elemente deutlicher angezeigt

Kurze Back-to-Back-Ereignisse überschneiden sich nun seltener in Tages- und Wochenansichten

Zudem wurden zahlreiche Fehler und kleinere Probleme behoben. Am Ende kommt Fantastical im deutschen App Store auf nur 2,1 Sterne, was wahrlich nicht die Qualität der App widerspiegelt – dafür aber eindeutig zeigt, was die meisten Nutzer vom Bezahlmodell halten.