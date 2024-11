Feuerwear Edgar: Geräumiger Rucksack mit bis zu 29l Volumen ausprobiert

Wer bei uns regelmäßig im Blog liest, wird sicherlich auch schon auf den ein oder anderen Artikel zu den Produkten von Feuerwear gestoßen sein. Das Unternehmen aus dem rheinländischen Köln wurde vor einigen Jahren von Martin und Robert Klüsener gegründet und stellt seitdem Upcycling-Produkte aus gebrauchtem und wiederverwertetem Feuerwehrschlauch her. Dazu stellt das Unternehmen deutschlandweit Sammelboxen bei Feuerwehren auf, dessen Material dann in der eigenen Manufaktur zu Taschen, Rucksäcken und weiteren Accessoires verarbeitet werden.

Erst kürzlich hat Feuerwear mit dem Rucksack Edgar ein neues und besonders großes Modell dieser Art vorgestellt, über das auch wir schon hier im Blog in aller Kürze nach dem Erscheinen berichtet haben. Nun hatte ich die Gelegenheit, mir den Edgar-Rucksack auch in voller Größe selbst einmal genauer ansehen und im Alltag ausprobieren zu können.

Zunächst einmal etwas zu den harten Fakten: Edgar verfügt dank eines variablen Rolltop-Verschlusses über ein flexibel einsetzbares Fassungsvermögen zwischen 22 und 29 Litern, das über eine selbstfindende Magnetschnalle und einen verstellbaren Gurt per Klick fixiert werden kann. Ist der Rucksack maximal beladen, sichert ein Reißverschluss am Ende des Rolltops alle persönlichen Gegenstände, die Magnetschnalle wird dann an einer kleinen Lasche zur Sicherung eingehakt. Dank der variablen Handhabung liegen die Maße von Edgar zwischen 45 und 60 x 34 x 17 cm (HxBxT), das Gewicht beträgt 1.550 Gramm.

Groß, geräumig – und mit hohem Eigengewicht

Im Inneren von Edgar sorgt ein gepolstertes und aus recyceltem, weichen Material bestehendes Laptopfach (35 x 32 x 2 cm) für Geräte bis 17 Zoll Bildschirmgröße für Sicherheit beim Transport von MacBook und Co. Ein weiteres Innenfach für Smartphone oder Portemonnaie sorgt zudem für Ordnung, zudem gibt es an der Vorderseite insgesamt drei Fächer für weitere Utensilien sowie zwei Seitentaschen für Trinkflaschen, Jacken und mehr. Und selbst wenn der Rucksack einmal voll beladen ist, stehen gepolsterte und ergonomische Tragegurte bereit, die sich zudem mit einem optional anzubringenden Brustgurt in ihrer Position halten lassen und für weitere Entlastung sorgen.

Ich habe den Edgar Rucksack von Feuerwear, der mir in einem roten Unikat zugeschickt wurde, nun einige Wochen ausprobieren können. Was direkt beim Auspacken auffällt: Der Rucksack ist wirklich groß und geräumig. Das Modell eignet sich daher perfekt für einen langen Unitag, den Gang ins Fitnessstudio oder zum Sportverein, für einen größeren Einkauf, oder auch für Kundenbesuche im beruflichen Alltag. Ebenfalls fällt allerdings auch direkt auf, dass sich die Größe des Rucksacks samt seines verwendeten Materials im Gewicht bemerkbar macht: Im Leerzustand sind es bereits mehr als 1,5 Kilogramm, die man auf dem Rücken trägt – und hat den Rucksack noch nicht einmal beladen.

Echter Mehrwert: Magnetische Fidlock-Schnalle zum Verschließen

Dafür erhält man allerdings auch die von Feuerwear mittlerweile wohlbekannte hervorragende Material- und generelle Produktqualität. Das Design ist durchdacht, es gibt viele kleine praktische Taschen und Einschübe, in denen auch Kleinigkeiten Platz finden, zudem wirkt der gesamte Rucksack sehr hochwertig verarbeitet, was auch an den umlaufenden Säumen aus schwarzem Stoff liegt. Besonders praktisch finde ich gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit die beiden eingenähten Reflektorstreifen an der Vorderseite, die für mehr Sicherheit und Sichtbarkeit sorgen.

Feuerwear bezeichnet Edgar als „Pro“-Rucksack, bei dem vor allem die drei Features der magnetischen Fidlock-Schnalle, das ergonomische Tragesystem mit Brustgurt sowie das seitliche Fach inklusive eines Haltegurtes zu dieser Bezeichnung beitragen sollen. Andere Feuerwear-Rucksäcke, beispielsweise Eddie, verzichten auf derartige Spezifikationen und sind in dieser Hinsicht etwas einfacher gestrickt beziehungsweise genäht.

Mir persönlich hat die schnell zu öffnende und schließende Magnetschnalle von Edgar sehr gefallen: Man zupft einfach an einem kleinen Band und die Metallschnalle öffnet sich problemlos. Auch beim Schließen reicht es, wenn man den Verschluss nur in die Nähe des Gegenparts am Rucksack hält, und der Verschluss schnappt ein. Keine lästigen Haken, Karabiner oder Magnetpunkte, die erst einmal an ihren Platz gebracht werden müssen, damit man den Rucksack schließen kann: Hier geht es (fast) von allein.

Viel Tragekomfort dank dicker Polsterung

Ein großes Plus ist auch die deutlich bessere Rücken- und Schulterpolsterung des Edgar-Rucksacks. Denn wer das Fassungsvermögen voll ausnutzt und bis zu 29l Zuladung auf die eigenen Schultern lädt, wird sich über die dickeren Polster an Rücken und den Tragegurten sehr freuen. In dieser Hinsicht merkt man, dass sich Feuerwear hier viele Gedanken gemacht hat: Ein größerer schwerer Rucksack mit viel Stauraum benötigt eben auch eine bessere Polsterung, um langfristig bequem zu sein.

Wenn ich überhaupt Kritik an diesem ansonsten durchdachten Daypack äußern soll, ist es neben der Steifheit des Materials und des eher klobigen, großen Aussehens auch das vergleichsweise hohe Eigengewicht. Geschuldet ist dies wohl vornehmlich der Verwendung vom dicken und robusten Feuerwehrschlauch, der ein gewisses Eigengewicht mitbringt. Ich als Frau von normaler Statur und einer Größe von 1,75 m empfand den Rucksack für mich als etwas zu groß und schwer. Wer jedoch auf ein strapazierfähiges Material Wert legt und möglichst viel in einem Alltagsrucksack unterbringen möchte, sollte sich Edgar von Feuerwear trotzdem genauer ansehen.

Der Rolltop-Rucksack ist im Feuerwear-Webshop in den drei Schlauchfarben Weiß, Schwarz und Rot zum Preis von jeweils 239 Euro zu haben – mit dem Gutscheincode DHW-WAU1-TCX könnt ihr dabei immerhin 10 Euro sparen. Während des Bestellvorgangs kann man sich nach Auswahl der Grundfarbe auch für ein spezielles Unikat entscheiden, das über kräftige oder blasse Farben sowie Aufdrucke in Form von Prüfnummern, Typenbezeichnungen und Feuerwehr-Symbolen verfügt. Der DHL-Versand innerhalb Deutschlands, Österreich, der Schweiz und weiteren Nachbarländern Deutschlands ist ab einem Warenwert von 75 Euro im Webshop von Feuerwear kostenlos.