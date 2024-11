HomeDash: Version 5.0 der HomeKit- und Matter-App mit vielen Neuerungen

Über die Smart Home-Anwendung HomeDash haben wir zuletzt vor einigen Jahren berichtet. Mittlerweile hat sich viel getan: Der Entwickler Marcus Reul entwickelt und verbessert HomeDash seit nunmehr acht Jahren kontinuierlich mit regelmäßigen Updates und neuen Funktionen, die den Nutzern und Nutzern kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

HomeDash (App Store-Link) ist eine umfassende HomeKit-Anwendung, die dazu dient, HomeKit- und Matter-Zubehör zu verwalten und zu steuern, Szenen zu erstellen und Automationen einzurichten. Darüber hinaus ermöglicht es die App, individuelle Dashboards zu gestalten, was eine vollständig personalisierte Steuerung des eigenen Zuhauses ermöglicht. „In gewisser Weise bietet HomeDash bereits heute einen Vorgeschmack auf die Möglichkeiten, die Apples kommender ‚HomePad‘ verspricht“, berichtet der Entwickler in einer E-Mail an uns.

Nun gibt es erneut wichtige Nachrichten von HomeDash zu berichten: Marcus Reul hat seiner HomeKit- und Matter-App ein großes Update auf Version 5.0 spendiert, das ab sofort im deutschen App Store zum Download bereit liegt. Die Anwendung ist für iPhones und iPads verfügbar und benötigt neben rund 67 MB an freiem Speicherplatz auch iOS/iPadOS 15.6 oder neuer. Der Entwickler bietet HomeDash als Einmalkauf zum Preis von 17,99 Euro an, weitere Kosten oder Abos fallen nicht an.

Erst kürzlich hat der Entwickler die Möglichkeit hinzugefügt, jedem Zubehör, Dienst und jeder Szene individuelle Icons zuzuweisen. Zudem wurde die Apple Watch-App komplett überarbeitet, so dass Szenen schnell und intuitiv direkt vom Handgelenk aus ausgelöst werden können. Ein neues, äußerst flexibles Listenansicht-Widget erlaubt es weiterhin, nahezu jedes Gerät direkt von den HomeDash-Dashboards aus zu steuern.

Sehr gute 4,6 Sterne im App Store

Das Update auf Version 5.0 erleichtert zudem die Übersicht über den Status der wichtigsten Geräte auf einen Blick. Für jedes Zuhause und jeden Raum gibt es jetzt einen Überblicksbereich, der die wichtigsten Informationen anzeigt. Zusätzlich kann man jetzt die wichtigsten Parameter eines Gerätes sehen bzw. steuern, ohne das Gerät selbst öffnen zu müssen. Darüber hinaus wurde der Zugriff auf Kamera-Feeds verbessert, um wichtige Bereiche des Zuhauses schneller einsehen zu können. Außerdem wurden laut Entwickler noch viele kleine Verbesserungen an der App vorgenommen, die die User-Experience verbessern.

Das Update auf Version 5.0 von HomeDash steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen wie gewohnt kostenlos im deutschen App Store zur Verfügung. Und die Nutzerschaft zeigt sich seit Jahren begeistert von HomeDash: Im Durchschnitt erhält die HomeKit- und Matter-Anwendung sehr gute 4,6 Sterne im deutschen App Store.