Markenspeicher zum kleinen Preis: Portable SSDs reduziert

Ein Speicher-Upgrade bei Apple ist definitiv keine günstige Sache. Und während man bei einem MacBook vielleicht noch in den sauren Apfel beißt, weil man ja unterwegs nicht immer noch eine externe Festplatte anschießen möchte, sieht es bei den Desktop-Geräten schon anders aus. Hier bietet sich eine externe SSD wirklich an.

Schauen wir doch zunächst mal auf die Preise, die Apple beim Mac mini oder iMac für eine Erweiterung des SSD-Speichers anbietet: Das Upgrade von 256 auf 512 GB kostet mal eben 230 Euro. Genau so viel kostet es auch, um von 512 GB auf 1 TB aufzustocken.

Mein Mac mini mit M4 Pro kam von Haus aus mit 512 GB Speicherplatz. Statt Apple noch mehr Geld in den Rachen zu werfen, habe ich lieber eine externe Festplatte per USB-C angeschlossen. Hier könnt ihr bei modernen Modellen mit Übertragungsgeschwindigkeiten von 800 bis 1.000 Mbit pro Sekunde rechnen. Das ist sicherlich nicht so schnell wie der interne Speicher, als Dateiablage für Videos und Fotos oder für das Time Machine Backup aber definitiv schnell genug.

Das sind eure Angebote in der Black Friday Woche

Und es kann ordentlich gespart werden, selbst bei Markenprodukten. Beachten sollte man lediglich, dass die Apple-Rechner kein USB 3.2 Gen.2×2 unterstützen. Das Feature bietet Samsung etwa mit der neuen Portable SSD T9 für Geschwindigkeiten bis 2.000 Mbit pro Sekunde. Den Aufpreis kann man sich daher sparen.

Den Vorgänger mit dem von Apple unterstützten USB 3.2 Gen.2 Standard bekommt ihr in der besonders robusten Shield-Ausführung im Rahmen der Black Friday Woche bereits für 135,99 Euro – mit satten 2 TB Speicherplatz.

Angebot Samsung Portable SSD T7 Shield, 2 TB, USB 3.2 Gen.2, 1.050 MB/s Lesen, 1.000 MB/s... Die robuste Samsung T7 Shield ist wasser- und staubfest (zertifiziert nach Industriestandard IP65), eignet sich hervorragend für Outdoor-Aktivitäten...

Externe SSD speichert ideal Inhalte aus Foto und Video, er ist kompatibel mit dem PC und Mac sowie Smartphones (u.a. iPhone 15), Tablets, Smart-TVs...

Noch etwas günstiger wird es bei SanDisk. Die SanDisk Extreme Portable SSD bekommt ihr mit 2 TB für nur 127,09 Euro. Ihr braucht noch mehr? Das Modell mit 4 TB Speicherplatz ist auf 236,19 Euro reduziert und kostet damit ähnlich viel wie Apples teures Upgrade. Vor dem Black Friday habt ihr für die große SanDisk noch über 270 Euro bezahlt.

Angebot SanDisk Extreme Portable SSD 4 TB (tragbare NVMe SSD, USB-C, bis zu 1.050 MB/s... Die externe Festplatte eignet sich für Outdoor-Aktivitäten, um Ihre Erinnerungen festzuhalten. Sie besitzt eine praktische Karabineröse zur...

Ihre hochauflösenden Fotos und Videos sind immer bei Ihnen, egal wo Sie sich gerade befinden. Sichern Sie Ihre Daten ganz einfach mit 1.050 MB/s auf...