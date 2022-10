Fraenk: Erster Monat gratis und dauerhaft 1 GB geschenkt

Mittlerweile ist meine Frau seit gut einem Jahr mit Fraenk unterwegs und absolut zufrieden. Mit 6 GB Datenvolumen kommt sie locker aus, das Telekom-Netz funktioniert bei uns wunderbar und vor allem die Telefon-Flat ist eine praktische Sache. Jetzt könnt ihr Fraenk noch etwas einfacher ausprobieren.

Ab sofort ist für Neukunden der erste Monat gratis – ihr könnt also 10 Euro sparen und Fraenk ganz ohne Risiko ausprobieren. Die Aktion gilt bis zum 5. Dezember. Zudem erhaltet ihr dauerhaft 6 statt 5 GB Datenvolumen, wenn ihr bei der Bestellung den Aktionscode OKCOOL eingebt. Durch Empfehlungen an Freunde und Bekannte könnt ihr das Volumen sogar auf bis zu 10 GB aufstocken. Zur Aktion in der Fraenk-App gelangt ihr direkt über diesen Link.

Ebenfalls praktisch: Es gibt keine Bereitstellungsgebühr, auch die Mitnahme eurer bisherigen Rufnummer ist kostenlos möglich. Ab dem 2. Monat werden dann 10 Euro monatlich abgebucht, entweder per SEPA-Lastschrift oder auch per PayPal.

Wichtig zu wissen: EU-Roaming inkl. Schweiz ist ohne Aufpreis inklusive. Außerhalb der EU, beispielsweise in USA oder Kanada, funktioniert Fraenk allerdings nicht. Dafür könnt ihr aber auch statt einer klassischen SIM eine eSIM aktivieren.