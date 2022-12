Freddys App des Jahres: QuickScan OCR Scanner

Rechnungen, wichtige Dokumente und mehr hefte ich nicht mehr in Ordnern ab, sondern scanne diese und verwalte alle Dokumente digital in der Cloud. Während ich bisher immer auf die App SwiftScan (ehemals Scanbot) gesetzt habe, nutze ich seit geraumer Zeit nun QuickScan (App Store-Link). Warum? Ich habe Scanbot damals gekauft und kann SwiftScan auch weiter nutzen, allerdings kommt bei fast jedem Start ein vollflächiges Banner, das auf die VIP-Funktionen aufmerksam macht – das nervt. Ich will die App starten und sofort scannen und mich nicht über Banner ärgern. Daher bin ich auf QuickScan umgestiegen.

QuickScan ist ein Projekt von iSolid Apps und kann komplett kostenfrei genutzt werden. Und der Funktionsumfang ist wirklich groß, wer möchte, kann den Entwickler mit einer Spende per In-App-Kauf unterstützen. Werbung gibt es nicht, zudem gibt der Entwickler an, dass keine Datenerfassung erfolgt.

Das Scannen von Dokumenten geht schnell und einfach. App öffnen, Kamera über das Dokumente halten, kurz die automatische Erkennung abwarten und schon wird ein Foto geknipst. Die Scans werden als Liste chronologisch angezeigt, Ordner gibt es hier leider nicht. Praktisch finde ich den automatischen Export: Hier kann man einen Ordner im iCloud Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive oder per WebDAV wählen. Ihr könnt mehrere Favoriten anlegen und bei jedem Scan selbst entscheiden, wo die Dateien gespeichert werden sollen. Wer möchte, kann gescannte Dokumente auch sofort automatisch hochladen.

Hinzu kommt noch eine mächtige Texterkennung (OCR). So könnt ihr auf Bildern und in PDFs Texte erkennen lassen und durchsuchbar machen. Solch eine Funktion ist bei vielen anderen Apps kostenpflichtig, QuickScan bietet diese kostenlos an – und die Ergebnisse sind wirklich gut. Unterstützt werden die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Chinesisch, Koreanisch, Japanisch, Ukrainisch und Russisch.

Ich bin mit QuickScan voll und ganz zufrieden. Wer eine Scanner-App mit vielen Funktionen sucht, die zudem auch noch komplett kostenlos angeboten wird, sollte sich QuickScan ansehen. Bei Gefallen könnt ihr den Entwickler mit einer kleinen Spende ab 4,99 Euro per In-App-Kauf unterstützen. Gut: QuickScan wird mit regelmäßigen Updates immer weiter optimiert und verbessert.