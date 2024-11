Gentler Streak: Fitness- und Bewegungs-App fügt neue Schlafphase hinzu

Der Gentler Streak Workout Tracker (App Store-Link) ist ein Bewegungs- und Fitnesstracker mit einer Besonderheit: Die Gesundheit steht immer an erster Stelle. Die App gibt Empfehlungen für Ruhephasen, Pausen und Workouts. Die App für die Apple Watch zeigt dabei die Herzfrequenzbereiche und den Trainingseffekt während des Trainings in Echtzeit an.

Die Nutzung von Gentler Streak ist grundsätzlich kostenlos, alle Funktionen lassen sich per Abo freischalten. Das Monatsabo ist für 7,99 Euro zu haben, das Jahresabo kostet 27,49 Euro. Für die Installation der App benötigt es neben 143 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 15.0 oder neuer. Im letzten Jahr erhielt Gentler Streak sogar die begehrte „App des Jahres“-Auszeichnung von Apple in der Kategorie Apple Watch.

Erst Ende Oktober dieses Jahres hat Gentler Streak ein größeres Update erhalten, das die Anwendung auf Version 5.0 anhob. Die größte Neuerung der Aktualisierung war eine Funktion, auf die das Entwicklerteam laut eigener Aussage „über acht Monate“ lang hingearbeitet hat: Eine ausführliche Schlafanalyse. Letztere wurde nun mit einer weiteren Aktualisierung um eine weitere Schlafphase erweitert, die sich laut Entwicklerteam vor allem für „Fans von Nickerchen oder Langschläfer“ eignen soll: Die hinzugefügte Schlafphase „Unbestimmt“ für die tägliche Schlafanalyse.

„Unbestimmte“ Schlafphasen tragen zum Schlafziel bei

Zusätzlich zu den vier Schlafphasen (REM, Tiefschlaf, Kernschlaf, Wachzustand), die man bereits für jede protokollierte Nacht erhält, gibt es jetzt eine fünfte Kategorie, und zwar „Unbestimmt“. Diese wird morgens angezeigt, wenn unidentifizierte Schlafabschnitte auftreten. „Das bedeutet, du wirst sie vielleicht gelegentlich, häufig oder möglicherweise gar nicht sehen – je nach deinen Schlafgewohnheiten“, berichtet das Gentler Streaks-Team dazu.

Indem die Schlafphase „Unbestimmt“ in Gentler Streak berücksichtigt wird, trägt ihre Dauer jetzt zum eigenen Schlafziel bei und beeinflusst direkt die Bewertung der Schlafqualität. Diese Aktualisierung ist besonders hilfreich für Personen mit Nachtschichten, Fans von Nickerchen oder alle, die gerne die Schlummertaste drücken, da es eigene Schlafgewohnheiten und deren Auswirkungen genauer widerspiegelt.

Doch warum wird diese Zeit als „Unbestimmt“ eingestuft? Die Apple Watch kategorisiert Nickerchen und Schlafphasen nach dem Klingeln des Weckers einfach als „Schlafend“, ohne eine spezifische Schlafphase zuzuweisen. Da den Daten der genaue Kontext fehlt, werden diese Zeiträume als „Unbestimmt“ markiert, was lediglich bedeutet, dass man während dieser Zeit wahrscheinlich geschlafen hat.

Das Update auf Version 5.0.5 inklusive der neuen Schlafphase steht allen Nutzern und Nutzerinnen von Gentler Streak ab sofort als kostenloser Download bereit. Gentler Streak bekommt im deutschen App Store zudem sehr gute Bewertungen: Im Durchschnitt werden für die Fitness- und Gesundheits-App 4,6 Sterne vergeben.