iOS 19 und macOS 16: Apple arbeitet an neuer „LLM Siri“

Aktuell ist Apple gerade dabei, nach und nach weitere Funktionen von Apple Intelligence, der hauseigenen KI, im Rahmen von iOS 18 zu veröffentlichen. Im nächsten Jahr soll es auch in Deutschland soweit sein, dann bekommen auch wir hierzulande die ersten Apple Intelligence-Features auf unsere Apple-Geräte gespült.

Ein neuer Bericht von Bloomberg-Redakteur Mark Gurman legt nun nahe, dass Apple bereits einen Schritt weiter denkt und schon an iOS 19 sowie macOS 16 arbeitet, und im Zuge dessen auch den eigenen Sprachassistenten Siri mit fortschrittlicheren großen Sprachmodellen („Large Language Models“, LLM) ausstatten will. Laut Bloomberg arbeite Apple mit Hochdruck „an der Entwicklung einer konversationsfähigeren Version seines digitalen Assistenten Siri, um mit ChatGPT von OpenAI und anderen Sprachdiensten gleichzuziehen“.

Apple-intern soll das Projekt laut Gurman als „LLM Siri“ bezeichnet worden sein und werde gegenwärtig als Teil einer separaten App getestet. Final soll „LLM Siri“ allerdings die aktuelle Siri-Oberfläche ersetzen, sobald sie offiziell veröffentlicht werden wird. Wie der Bericht verlauten lässt, plane Apple ein Release von „LLM Siri“ mit iOS 19 und macOS 16, das im nächsten Jahr vorgestellt werden wird. Die neue Siri solle aber nicht vor Frühjahr 2026 eingeführt werden.

Gurman berichtet:

„Die überarbeitete Siri wird sich auf neue KI-Modelle von Apple stützen, um mehr wie ein Mensch zu interagieren und Aufgaben auf eine Art und Weise zu erledigen, die näher an ChatGPT und Googles Gemini liegt. Außerdem wird Siri verstärkt App Intents nutzen, die eine präzisere Steuerung von Drittanbieter-Apps ermöglichen. Und die Software wird in der Lage sein, Funktionen von Apple Intelligence zu nutzen, beispielsweise die Fähigkeit, Texte zu schreiben und zusammenzufassen.“

Bereits mit iOS 18.1 hat Apple erste Änderungen an Siri vorgenommen, die unter anderem über eine verbesserte Apple-Produktkenntnis, einer „Type to Siri“ und einer optimierten Handhabung mehrerer Befehle verfügt. Mit iOS 18.2, das voraussichtlich im Dezember dieses Jahres für alle User freigegeben wird, soll dann auch erstmals eine ChatGPT-Integration im Zusammenhang mit Siri erscheinen. Wie oben bereits erwähnt, werden diese Funktionen in der EU allerdings erst im nächsten Jahr verfügbar gemacht werden. iOS 19 sowie macOS 16 dürften im Juni des nächsten Jahres traditionell während der WWDC 2025 erstmals präsentiert werden.