Wochenend-Gewinnspiel: Die Black Friday Angebote von Dreame

Heute schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr könnt im Wochenend-Gewinnspiel einen leistungsstarken Akku-Staubsauger von Dreame gewinnen, zudem liefere ich euch die besten Black Friday Deals des Herstellers. Die dürften für alle diejenigen von euch interessant sein, die den Boden nicht nur saugen, sondern auch wischen wollen.

Einer der besten Wischroboter für 499 Euro

Meiner Meinung nach ist ein Akku-Staubsauger wie der Dreame Z30, den ihr bis Sonntag hier im Gewinnspiel gewinnen könnt, eine prima Ergänzung für einen Wischroboter. Mit dem Handgerät kann man auch schwer erreichbare Ecken oder sogar das Sofa absaugen. Zudem ist er immer griffbereit und hat die Krümel nach dem Frühstück in wenigen Momenten aufgesaugt.

Falls es dazu noch ein wenig Luxus sein darf, bekommt ihr mit dem Dreame L10s Ultra Gen 2 ein richtig gutes Gerät aus der Mittelklasse derzeit zu einem sehr guten Preis. Statt 699 Euro kostet der Wischroboter jetzt erstmals nur noch 499 Euro (Amazon-Link).

Für den Preis bekommt ihr keinen besser ausgestatteten Roboter. Der Dreame L10s Ultra Gen 2 kann seine Wischpads ausfahren und bis an Kanten reinigen, er reinigt sich in der Basisstation selbst und navigiert intelligent durch euren Zimmer. Auf Teppichen hebt er die Wischpads automatisch an und erhöht die Saugleistung auf 10.000 Pascal, was in dieser Preisklasse ein sehr guter Wert ist.

Angebot Dreame L10s Ultra Gen 2 Saugroboter mit Wischfunktion,MopExtend™... Dieses Früher Black Friday-Angebot gilt vom 12. November bis zum 2. Dezember.

MopExtend RoboSwing:Erreichen Sie mühelos enge, schwer zugängliche Stellen in Ihrem Haus für eine gründliche Reinigung.

Der Dreame L40 Ultra hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis

Falls das Budget etwas höher ist, würde ich nicht zum aktuellen Spitzenmodell, dem X40 Ultra für 1.099 Euro greifen. Meiner Meinung nach seid ihr mit dem Dreame L40 Ultra ebenfalls sehr gut ausgestattet und der ist mit 899 Euro (Amazon-Link) eine ganze Ecke günstiger.

Im Vergleich zum günstigen Dreame L10s Ultra Gen 2 kommen hier noch einmal einige Features dazu: Der L40 Ultra kann auch seine Seitenbürste ausfahren und bei erkannten Flüssigkeiten auch anheben. Er kommt von Haus aus mit der TriCut-Bürste, die lange Haare automatisch durchtrennt. Außerdem werden die Wischpads mit heißem Wasser gereinigt und auch die Station selbst einmal durchgewischt. Das sind einige spannende Premium-Features, die für noch mehr Komfort sorgen.

Angebot dreame L40 Ultra Saugroboter mit Wischfunktion und Hebarem Wischmopp, ausziehbarer... SideReach: Die Seitenbürste lässt sich anheben und ausfahren, um Schmutz in Ecken sowie um Tisch- und Stuhlbeine zu entfernen, für eine effiziente...

Abnehm- und anhebbarer Mopp für trockene Teppiche: Der L40 Ultra Staubsauger schont Teppiche durch automatisches Entfernen oder Anheben der...

So könnt ihr den Dreame Z30 gewinnen

Natürlich seid ihr vor allem hier, um den Dreame Z30 im Wert von 399 Euro zu gewinnen. Dazu müsst ihr einfach die Antwort auf die folgende Frage im Betreff einer E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden:

Wie oft kann sich der Motor des Dreame Z30 pro Stunde drehen?

150.000 Mal

500.000 Mal

9.000.000 Mal

Der Einsendeschluss ist wie immer am Sonntag um 23:59 Uhr. Wir wünschen euch viel Spaß beim Mitmachen. Den Gewinner oder die Gewinnerin geben wir wie immer am kommenden Montag in unserem News-Ticker bekannt.

Angebot dreame Z30 Kabelloser Bodenstaubsauger, 310 AW Saugkraft, 90 min Max Reinigungszeit,... Dieses Früher Black Friday-Angebot gilt vom 12. November bis zum 2. Dezember.

Entdecken Sie die Kraft der Reinigung: Der Dreame Z30 bietet eine robuste Saugleistung von 310 AW und einen Hochgeschwindigkeits-TurboMotor mit...