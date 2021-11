Google: Neues Gmail-Widget und Multitasking mit Google Meet

Google hat in einem Blogbeitrag auf neue Funktionen in den eigenen Apps aufmerksam gemacht. „Wenn Sie Google Apps verwenden, um Ihre Arbeit auf Ihrem iPhone oder iPad zu erledigen, haben wir einige Verbesserungen vorgenommen, damit Sie organisiert und produktiv bleiben“, heißt es dort. So gibt es jetzt unter anderem Neuerungen für Googles Mail-App Gmail, und auch für die Konferenz-Software Google Meet.

Vor einiger Zeit hat Google bereits für Gmail (App Store-Link) ein erstes Widget für den Homescreen unter iOS integriert, mit dem sich Infos aus der App bequem auf dem Startbildschirm des Apple-Geräts anzeigen ließen. Nun hat Google ein weiteres Widget hinzugefügt, „damit Sie Ihren Posteingang auf iOS besser verwalten können. Mit dem neuen Widget sehen Sie die Absender und Betreffe Ihrer letzten E-Mails direkt auf Ihrem Startbildschirm“, so Google.

Neuerungen gibt es auch für Googles Video-Meeting-Software Google Meet (App Store-Link). Die Anwendung unterstützt nun auch eine Bild-in-Bild-Funktion, so dass man weiterhin an Videokonferenzen teilnehmen kann, während man andere Apps auf dem iOS-Gerät aufruft.

„Sie können zum Beispiel eine E-Mail weiterleiten, ein Dokument freigeben oder einfach etwas nachschlagen, während Sie chatten. Navigieren Sie einfach aus der Google Meet-App heraus, und Ihr Meeting wird in einem Fenster minimiert, das Sie auf Ihrem Startbildschirm verschieben können. Sie können auch die Größe des Meeting-Fensters ändern oder es zur Seite schieben, wenn Sie mehr Platz benötigen, um etwas anderes zu erledigen.“

Das Feature soll in den nächsten Wochen auch für die Gmail-App von Google bereitgestellt werden. Eine kleine Verbesserung gibt es darüber hinaus auch für Google Sheets (App Store-Link), dem Äquivalent zu Numbers oder Excel. Hier will man nun in Kürze auch Tastaturkürzel einbinden, um gängige und fortgeschrittene Aufgaben einfacher erledigen zu können, beispielsweise das Auswählen einer ganzen Zeile oder das Suchen und Ersetzen bestimmter Werte. Die Kürzel sollen laut Google auch mit Bluetooth-Tastaturen oder dem Magic Keyboard von Apple auf einem iPad funktionieren. Um sie anzuzeigen, hält man einfach die Befehlstaste gedrückt, um die verfügbaren Shortcuts anzuzeigen.