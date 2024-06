Hama stellt Steckdosenleiste mit 100 Watt USB-C Port vor

Es hätte damals alles so einfach sein können, aber am Ende sind es in meinem Haus natürlich zu wenig Steckdosen geworden. Es sind also mal wieder etliche Steckdosenleisten im Einsatz, einige davon auch mit USB-Ports. Diese waren bisher allerdings eher schwach auf der Brust.

Gerade die günstigen Modelle von No-Name-Herstellern liefern oftmals nur 18 oder 20 Watt, dann auch noch aufgeteilt auf zwei oder drei Ports. Spätestens, wenn man mehrere USB-Geräte gleichzeitig aufladen möchte, macht das keinen Spaß.

65 Watt Leistung sollten es mindestens sein

Man muss schon etwas tiefer in die Tasche greifen, um anständige 65 Watt Leistung zu bekommen. Hier fällt uns zum Beispiel der praktische Steckdosenwürfel von Ugreen Nexode ein, der aktuell 69,99 Euro kostet. Im eher klassischen Design liefert Hama eine Steckdosenleiste mit vier Steckdosen, zwei USB-C-Ports und einem USB-A-Anschluss. Auch hier liefern die USB-Ports zusammen bis zu 65 Watt. Der Preis ist mittlerweile von 59,99 Euro auf 47,80 Euro gefallen.

Falls euch das nicht genügt, hat Hama jetzt eine aufgemotzte Variante vorgestellt. Es wurde eine Steckdose geopfert, dafür gibt es noch mehr Leistung per USB. Bis zu 100 Watt können über einen einzelnen Port abgerufen werden. Schließt man zwei Geräte an, reduziert sich die Leistung natürlich ein bisschen. Es kann aber immer noch ein MacBook mit 65 Watt geladen werden, was schon recht ordentlich ist.

Auch das Design würde ich als durchaus gefällig bezeichnen, der Kunststoff macht zumindest auf den Produktbildern einen recht wertigen Eindruck. Ein kleiner Kritikpunkt: Die Steckdosen sind leider nicht um 90 Grad, sondern nur um 45 Grad gedreht.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 99 Euro, was durchaus eine Ansage ist – immerhin wird etwa auch auf eine smarte Steuerung verzichtet. Spätestens im Juli sollte ihr die 100 Watt Variante der Hama-Steckdosenleiste im Handel bekommen können. Falls euch etwas weniger Leistung genügt, könnt ihr das 65 Watt Modell bereits jetzt deutlich günstiger kaufen: