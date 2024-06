Ultimate Ears: Neuer Everboom, Boom 4 und mehr vorgestellt

Wie viele Lautsprecher der Marke Boom sind zu viele? Der bekannte Hersteller Ultimate Ears scheint auf einer Mission zu sein, das herauszufinden. Das Unternehmen hat gerade den 270 Euro teuren Everboom angekündigt – den mittlerweile sechsten Lautsprecher in der eigenen Produktpalette. Sowohl von der Größe als auch vom Preis her liegt die Neuerscheinung zwischen dem Megaboom-Lautsprecher und dem Epicboom, der Ende des letzten Jahres auf den Markt kam.

Der Everboom hat die typischen Eigenschaften von UE: Er ist nach IP67 zertifiziert und damit staub- und wasserdicht, ist schwimmfähig, wenn er in einen Pool oder See geworfen wird, und wird mit einem abnehmbaren Karabinerhaken geliefert. Es gibt einen Outdoor-Boost-Modus, der das Klangprofil an weite Umgebungen anpasst und gleichzeitig die Basswiedergabe anhebt. Der integrierte Akku soll bis zu 20 Stunden lang für Musikbeschallung sorgen, und auch eine optionale NFC-Kopplung ist mit an Bord. Wie die anderen Boom-Modelle kann auch der Everboom in einem Partymodus mit anderen Lautsprechern des Herstellers verbunden werden.

Boom, Wonderboom und Megaboom jetzt mit USB-C-Anschluss

Neben dem neuen Lautsprecher aktualisiert Ultimate Ears auch die Modelle Boom, Wonderboom und Megaboom. Alle sind in neuen Farben erhältlich und haben nun auch endlich den Wechsel zu einem USB-C-Anschluss vollzogen. Der Boom und der Megaboom erhalten „verbesserte Tiefbassradiatoren, um einen noch größeren Klang freizusetzen.“ Und der Wonderboom bekommt eine neue Funktion ganz für sich allein: Einen Podcast-Modus, der „für ein verbessertes Hören von Lieblingsmoderatoren und -geschichten“ abgestimmt ist.

Neue und alte Ultimate Ears-Produkte erhalten zudem einen völlig neuen Software-Trick namens Megaphon. „Wenn ein User auf die Megaphon-Taste tippt und in sein Telefon spricht, wird seine Stimme durch den Lautsprecher projiziert – perfekt, um Leute auf die Tanzfläche zu rufen, ein paar Takte zu schmettern oder seine Stimme über die Berge hallen zu hören“, schreibt Ultimate Ears in einer Pressemitteilung. Alle neuen und aktualisierten Produkte können ab heute über die Website von Ultimate Ears bestellt werden.

Fotos: Ultimate Ears.