DJI Osmo Pocket 4: Neue Vlogging-Kamera mit Hasselblad-Kamera?

Die DJI Osmo Pocket-Kameras sind gerade für Videoblogging-Zwecke sehr beliebt. Nun mehren sich Gerüchte, dass DJI – auch bekannt für Drohnen und Zubehör für den privaten Bereich – schon bald die neueste Generation der beliebten Vlogging-Kamera auf den Markt bringen könnte.

Wie eine Quelle aus Asien namens Fixed Focus Digital bei Weibo berichtet, soll die neue DJI Osmo Pocket 4 als erstes Modell der Reihe ein Co-Branding für Premium-Produkte bekommen. Diese war bislang nur für die Flaggschiff-Drohnen aus dem Hause DJI vorgesehen.

Wie bei Weibo zu lesen ist, soll die DJI Osmo Pocket 4 mit integrierten Hasselblad-Kameras auf den Markt kommen. Zuvor hatte DJI bereits Hasselblad-Linsen in der High-End-Drohne Mavic 4 Pro verbaut. Es ist denkbar, dass die Osmo Pocket 4 keinen 100 Megapixel-Sensor erhalten wird, dafür aber trotzdem als Konkurrenz für andere Premium-Branding-Produkte gelten könnte. Ein Beispiel wäre die Insta360 Ace 2 Pro, die mit einem Leica-Branding beworben wird. Für eine Hasselblad-Integration in der neuen Osmo Pocket 4 würde auch sprechen, dass DJI offensichtlich gerade plant, die eigene Beteiligung an Hasselblad auf 75 Prozent zu erhöhen.

DJI Osmo Pocket 3 ist beliebtes Influencer- und YouTuber-Tool

Schon das noch aktuelle Modell, die DJI Osmo Pocket 3, erfreut sich laut Angaben von DJI und zahlreichen YouTubern großer Beliebtheit. Die 4K-Vlogging-Kamera wird vor allem von solchen Influencern genutzt, die bei ihren Aufnahmen nicht auf ein Smartphone setzen wollen. Mit dem Einsatz von Kamera-Equipment hochwertiger Hersteller werden die Grenzen zwischen Profi- und Consumer-Produkten wohl in Zukunft weiter verschwimmen.

Die DJI Osmo Pocket 3 ist derzeit als Kreativ Combo für 679 Euro bei Amazon erhältlich. Weitere Infos zur CMOS-Gimbal-Kamera gibt es auch auf der Produktseite bei DJI.

Fotos: DJI.

