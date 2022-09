Hüllen für das iPhone 14: Nomad, Spigen, Pitaka & mehr sind vorbereitet

Ab dem 16. September wird das iPhone 14, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max ausgeliefert. Wer direkt zum Start ein Case um sein teures Schätzchen machen möchte, kann schon jetzt vorsorgen und passende Hüllen kaufen. Anbei eine kleine Auswahl.

Nomad bietet tolle Qualität

Nomad verkauft das Modern Case aus Polycarbonat und hochwertigem Echtleder in Braun, Hellbraun und Schwarz für je 49,95 Euro. Gleichzeitig gibt es auch ein Sport Case aus Polycarbonat und mit glänzender PET-Beschichtung für je 39,95 Euro. Beide Hüllen sind mit MagSafe kompatibel und bieten Schutz bei Stürzen aus bis zu 3 Metern Höhe.

Spigen bietet gute und günstige Cases an

Der koreanischen Hersteller Spigen bietet zum Beispiel eine einfaches Clear-Case für das iPhone 14 für nur 15,99 Euro an. Die MagFit-Reihe ist zudem mit MagSafe kompatibel, hier gibt es unter anderem die Tough Armor Hülle für das iPhone 14 Pro, die besonders robust ist, aber nicht zu stark aufträgt. Der Preis liegt bei 34,99 Euro. Ebenso gibt es ein Clear-Case mit MagSafe für das iPhone 14 Pro/Max für nur 31,99 Euro.

Pitaka setzt weiterhin auf Aramidfaser

Auch der gut bekannte Hersteller Pitaka hat schon jetzt Cases für die neuen iPhone 14-Modelle im Sortiment. Unter anderem gibt es eine neue und ultradünne Hülle aus 600D Aramidfaser, die zudem mit MagSafe kompatibel ist. Das MagEZ Case 3 gibt es in Schwarz für 69,99 Euro, in der Farbe Ouvertüre für 79,99 Euro. Das Case aus 1500D Aramidfaser, das minimal dicker ist, gibt es für das iPhone 14 und iPhone 14 Plus für 69,99 Euro.

Originale Apple Cases

Natürlich bietet auch Apple selbst neues Zubehör für die neuen Modelle an. Das Clear-Case kostet 59 Euro, die Lederhülle 69 Euro und das Silikon Case schlägt mit 59 Euro zu Buche. Apple stellt zahlreiche Farben zur Auswahl bereit.

Weitere Anbieter

Ansonsten gibt es natürlich noch mehr Anbieter. Mir fallen hier ESR, Torras oder Mujjo ein. Falls ihr weitere Cases empfehlen könnt, nutzt gerne die Kommentare.