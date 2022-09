iPhone 14 und iPhone 14 Pro müssen zum Markstart direkt aktualisiert werden

Am Freitag starten das iPhone 14, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max offiziell. Kunden und Kundinnen, die ein iPhone vorbestellt haben, müssen zum Start direkt ein Softwareupdate mit Fehlerbehebungen einspielen, da die iPhones mit einer älteren Build-Version von iOS 16 bespielt sind.

„Dieses Update bietet Fehlerkorrekturen für Ihr iPhone und behebt ein Problem, das dazu führen kann, dass einige Fotos beim Zoomen im Querformat auf dem iPhone 14 Pro Max soft erscheinen“, heißt es in Apples Release Notes für das Update, die von @AppleSWUpdates geteilt wurden.

Das Bugfix-Update steht diesen Freitag zum Download bereit. Mit dem Update aktualisiert man das iPhone auf die Build-Nummer 20A362, was der offiziellen und neusten Version von iOS 16 entspricht. Gut möglich, dass beim iPhone 14 Plus, das ja erst am 7. Oktober startet, ebenfalls ein Update direkt zum Start zur Verfügung steht.