iPhone SE: Kommt der Nachfolger bereits im März?

Das iPhone SE ist aufgrund seiner kompakten Baugröße und des geringen Preises ein echter Erfolg geworden, mittlerweile hat das Teilchen aber auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Es wird Zeit für einen Nachfolger – und den wird Apple bereits in Kürze an den Start bringen.

Das jedenfalls wird in einem neuen Bericht von Bloomberg behauptet. So soll die Massenproduktion des neuen Geräts, das möglicherweise auf den Namen iPhone 9 hören wird, bereits im Februar starten. Der Marktstart könnte dann bereits im März erfolgen, heißt es in dem Bericht.

Das neue Einsteiger-Modell soll das Design des iPhone 8 mitsamt Touch ID übernehmen und mit einem 4,7 Zoll LCD Display ausgestattet sein. Für ordentlich Leistung sorgen der moderne A13 Chip und 3 GB Arbeitsspeicher. Für die meisten Anwender dürfte das für die nächsten Jahre genug sein.

Günstig und groß oder lieber teurer und klein?

Preislich soll Apple das „iPhone 9“ zudem sehr attraktiv gestalten und mit einem Preis von 399 US-Dollar genau so teuer sein wie damals das iPhone SE. Aber ist das überhaupt das, was die Kundschaft möchte?

Ich habe in den zahlreichen Kommentaren zum Thema schnell den Eindruck bekommen, dass sich viele Apple-Nutzer ein kleineres iPhone wünschen. Die Chancen darauf scheinen verschwindend gering zu sein, aber wie wäre es mit einem iPhone 9, das bei einem 4,7 Zoll Display auf Touch ID und die dicken Ränder verzichtet. Mit Face ID gibt es die passende Option, das Gehäuse bei gleichbleibender Display-Größe ordentlich schrumpfen zu lassen.

Apple scheint sich leider für den günstigeren Weg zu entscheiden…