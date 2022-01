iTunes-Karten: Auch 2022 kann wieder gespart werden

Neues Jahr, neues Glück. Auch in 2022 können wir uns wieder mit günstigen Guthaben für den App Store und iTunes eindecken. Die ersten „reduzierten“ Geschenkkarten des Jahres gibt es ab heute bei Kaufland.

Vom 6. bis zum 12. Januar erhaltet ihr bis zu 15 Prozent Bonus-Guthaben beim Kauf einer iTunes-Karte bei Kaufland. Aber Achtung: Den größten Bonus gibt es nur beim Kauf einer Geschenkkarte im Wert von 100 Euro. Bei der 50 Euro Karte gibt es nur 10 Prozent obendrauf, bei der kleinen 25er-Karte sogar nur 5 Prozent. Das sind in diesem Fall gerade einmal 1,25 Euro.

Die Aktion läuft noch bis kommende Woche, das zusätzliche Guthaben erhaltet ihr in Form eines Aktivierungscodes auf dem Kassenzettel. Was soll ich an dieser Stelle noch groß sagen? Es ist das bisher beste Angebot des Jahres, aber da kommt hoffentlich noch mehr.