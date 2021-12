„Where’s Samantha?“: Tolles Jump’n’Run erscheint Anfang Januar

Wo ist Samantha? Genau das ist die Frage, die George, ein unscheinbares Stück Stoff, beschäftigt. Seine große Liebe Samantha wurde von einer Windböe weggeweht – und nun müsst ihr euch zusammen mit George auf ein Abenteuer mit vielen Hindernissen und Gefahren begeben.

Where’s Samantha? (App Store-Link) kann bereits im App Store vorbestellt werden, der offizielle Startschuss soll am 3. Januar fallen. Das Bezahlmodell wird aus meiner Sicht sehr löblich ausfallen: Der Download der Universal-App ist kostenlos und die ersten Level können ohne Bezahlung angespielt werden. Die vollständige Freischaltung von Where’s Samantha? kostet dann 3,99 Euro.

Where’s Samantha? ist ein Spiel für die ganze Familie

Freuen dürft ihr euch auf 45 handgemachte Level mit mehreren Checkpoints und noch mehr Herausforderungen. Gesteuert wird George mit zwei Pfeiltasten auf der linken Seite des Bildschirms sowie mehreren Aktionstasten auf der rechten Seite. Alternativ gibt es auch einen Controller-Support.

Klasse gemacht sind die Rätsel in Where’s Samantha?, die natürlich immer kniffliger werden. So kann man sein Stück Stoff zum Beispiel in zwei kleine Stücke teilen oder sich in ein schweres Stück Jeans verwandeln. Zusammen mit der tollen Aufmachung des Spiels muss ich einfach sagen: Das macht wirklich Spaß. Wobei ich den Schwierigkeitsgrad bisher als „casual“ bezeichnen würde, das passt aber auch zur Gestaltung des Spiels. Ein Spiel für die ganze Familie.

Where’s Samantha? ist bereits für andere Plattformen verfügbar, zum Beispiel für die Nintendo Switch oder den PC. Bei Steam kostet der Download mit 7,99 Euro doppelt so viel.