Ivacy: Lebenslange VPN-Lizenz für nur 36 Euro

Ihr sucht noch einen VPN-Service und wollt nicht viel Geld ausgeben? Bei Stacksocial gibt es aktuell die lebenslange Lizenz von Ivacy für umgerechnet nur 36 Euro. Ihr könnt bis zu 5 Geräte registrieren und nutzen. Für alle Plattformern sind entsprechende Apps verfügbar.

Ivacy VPN: Lebenslange Lizenz für 36 Euro (zum Angebot)

Ich habe Ivacy schon selbst ausprobiert und bin mit der Geschwidkgiet zufrieden. Ivacy sitzt in Singapur und bietet Apps für alle gängigen Plattformen an: iOS, Android, Windows, Linux, Mac, Kodi, Raspberry Pi, Xbox, PS4, Roku, Smart TV, Browser-Erweiterungen und mehr. Insgesamt gibt es mehr als 1000 Server in über 100 Standorten. Folgende Länder stehen dabei zur Auswahl: Australien, Ägypten, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hong Kong, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Niederlande, Norwegen, Österreich, Peru, Philippinen, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien, Singapur, Spanien, Schweden, Schweiz, Südkorea, Taiwan, Thailand, Türkei, USA und ein paar mehr.

Je nach Standort schwanken die Gescheidkgieten ein wenig. Hier im Büro kommen wir auf maximal 30 Mbit/s. Mit der Verbindung über Ivacy erreiche ich zum Beispiel über Frankreich, Italien, Niederlande oder Spanien 20 Mbit/s, während zum Beispiel über Indien, Mexiko oder Singapur nur 5 Mbit/s erreicht werden.

Das Preis-Leistungsverhältnis ist bei Ivacy VPN wirklich sehr gut. Obwohl die Macher mit hohen Datenschutzstandards und einer Zero-Log-Policy werben, sitzt die Firma immer noch in Singapur. Dort gelten deutlich weniger strenge Datenschutzstandards als in der EU. Beachtet: Ihr bekommt eine Lizenz für 5 Jahre. Danach wird eure Lizenz kostenfrei verlängert, wenn ihr eine Mail an support@ivacy.com sendet.