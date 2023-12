Kingdom Rush Vengeance: Beliebtes Tower-Defense-Spiel bekommt Erweiterung

Freunde von Tower-Defense-Spielen bekommen derzeit neues Futter. Für Kingdom Rush Vengeance (App Store-Link), eines der besten Spiele dieser Art überhaupt, gibt es mit der Hammerhold Campaign eine neue Erweiterung. Diese muss innerhalb des 5,99 Euro teuren Spiels als einmaliger In-App-Kauf freigeschaltet werden und kostet stolze 8,99 Euro. Was bekommt man dafür geboten?

Die Kingdom Rush Vengeance Hammerhold Campaign bietet euch fünf neue Stufen mit zahlreichen Überraschungen und drei verschiedenen Modi. Darin stoßt ihr natürlich auf einige neue Feinde: Die Legionäre haben eine eklektische und ziemlich schrullige Truppe rekrutiert. Man muss sich Attentätern, Kriegselefanten und Dschinnis stellen. Und sogar magischen Teppichen…

Als neue Waffe erhaltet ihr einen neuen Helden, einen furchterregenden Mumienhexer, der über ein ganzes Arsenal an Zaubersprüchen und Flüchen verfügt, sowie einen neuen Turm. Den beschreibt das Entwicklerteam wie folgt: „Der Sandwurm Hollow – er hat einen Appetit, der so unersättlich ist wie ein Kind in einem Süßwarenladen. Er verschlingt alles, was sich ihm in den Weg stellt, egal ob Freund oder Feind.“

Abgerundet wird die neue Kampagne durch neue Achievements und jede Menge Easter-Eggs, die ihr entdecken könnt.

Kingdom Rush Vengeance ist auch bei Apple Arcade verfügbar

Solltet ihr die neue Kampagne unbedingt ausprobieren wollen, müsst ihr übrigens nicht zwingend 8,99 Euro für den In-App-Kauf ausbauen. Alternativ könnt ihr nämlich zu Kingdom Rush Vengeance+ auf Apple Arcade greifen. Auch dort ist die neue Hammerhold Campaign ab sofort verfügbar.

Apple Arcade kostet nach der kostenlosen Testphase 6,99 Euro pro Monat. Alternativ gibt es ein Jahresabo für 44,99 Euro, was einem Preis von 3,75 Euro pro Monat entspricht. Dafür gibt es Zugriff auf über 200 Spiele.