Kopfhörer: AirPods Max für nur 399 Euro, Bose QC45 werden ausgeliefert

Die AirPods Max wurden im Dezember 2020 vorgestellt und Apple wollte über 600 Euro dafür haben. Während Apple an diesem Preis festhält, bieten andere Shops die Kopfhörer deutlich günstiger an und erstmals wurde jetzt die Preisgrenze von 400 Euro durchbrochen. Bei eBay könnt ihr die AirPods Max in den Farben Spacegrau, Silber und Grün für nur je 399 Euro kaufen.

AirPods Max in Spacegrau (eBay-Link)

AirPods Max in Silber (eBay-Link)

AirPods Max in Grün (eBay-Link)

Der Verkäufer ist die phonescom GmbH mit Sitz in Ludwigshafen. Beachtet nur, dass die Rechnungsstellung bei diesem Artikel unter Verwendung der Differenzbesteuerung erfolgt – demnach wird die Umsatzsteuer nicht ausgewiesen. Der Verkäufer hat bei über 10.000 Bewertungen 100 Prozent positive Bewertungen erhalten.

Bose QuietComfort 45 werden ausgeliefert

Die neuen Bose QuietComfort 45 kommen in Kürze beim Kunden an. Erste Vorbesteller erhalten ihre Kopfhörer schon heute, auch unser Modell wurde von Amazon auf die Reise geschickt. Falls auch ihr jetzt zuschlagen wollt, könnt ihr die Bose QC45 ab Lager bei Amazon ordern.