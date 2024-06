Lisen: Neues 3-in-1 Ladegerät für Reisen kostet nur 59,99 Euro

Der Zubehör-Hersteller Lisen drängt in den letzten Wochen immer mehr auf den Markt und hat bisher mit absolut soliden Produkten gepunktet. In Sachen Material vielleicht nicht immer so eine Premium-Qualität wie bei Anker oder Ugreen, aber dafür deutlich günstiger. Und das gilt auch für die aktuellste Neuerscheinung von Lisen.

Das neue 3-in-1 Ladegerät von Lisen soll deutlich kompakter sein als seine Vorgänger und kann ab sofort für 59,99 Euro bestellt werden. Aufladen könnt ihr mit der faltbaren Ladestation euer iPhone, die Apple Watch und auch die AirPods.

Der Hersteller verspricht 15 Watt und MagSafe, hier sollte es für euer iPhone die volle Drahtlos-Leistung geben. Zudem kann man den MagSafe-Puck der Ladestation nicht nur im Winkel anpassen, sondern auch nach oben und unten ausziehen. Ebenso kann das iPhone problemlos im Hoch- oder Querformat verwendet werden.

Preis des Reise-Ladegeräts wird sicherlich noch fallen

Aktuell habe ich nur ein kleines Problem: Aus der doch recht wirr übersetzten Produktbeschreibung kann ich derzeit nicht erkennen, ob neben dem Kabel auch ein Netzteil mit dem Lieferumfang gehört. Das ist nämlich auf keinem der Bilder zu sehen. Beim Lisen Cube, den wir euch bereits vorgestellt haben, war allerdings auch ein Netzteil enthalten.

Abgesehen davon würde ich euch eh noch zu ein wenig Geduld raten, denn es ist sehr wahrscheinlich, dass es das faltbare 3-in-1 Ladegerät von Lisen in den kommenden Tagen oder Wochen mit einem ordentlichen Rabatt geben wird.

