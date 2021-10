MediaMarkt startet Mehrwertsteuer-Aktion: Jetzt knapp 16 Prozent sparen

Seit heute kann bei MediaMarkt wieder ordentlich gespart werden, denn es gibt die Mehrwertsteuer „geschenkt“. Das stimmt so natürlich nicht, stattdessen gibt es auf ausgewählte Produkte und Kategorien einen Rabatt in Höhe von 15,966 Prozent, was umgerechnet dem Anteil der Mehrwertsteuer entspricht.

Leider ist die Aktion nicht für alle Produkte im Online-Shop von MediaMarkt gültig, sondern nur auf einige ausgewählte Kategorien und Produkte. Dazu schreibt MediaMarkt im Kleingedruckten folgendes:

Aktion gültig für Haushaltsklein- und -großgeräte (Einbaugeräte ausgenommen), Smartphones der Marke OPPO, gekennzeichnete PCs/Notebooks/Tablets/Convertibles, Monitore und Drucker, Tchibo-Artikel (Tchibo Cafissimo Kaffeekapseln ausgenommen), sowie vom 21.10. – 24.10. auf alle TV-Geräte der Marken OK., LG, Samsung, Sony, Philips, Panasonic, Grundig, Hisense und Xiaomi.

Aber wer sucht, der findet. Einen klasse Preis gibt es beispielsweise für den noch recht neuen Dyson V12 Slim. Der kompakte und leichte Akku-Staubsauger kostet nur 503,36 Euro und ist damit knapp 90 Euro günstiger als bei der Konkurrenz – zwar noch immer nicht billig, aber definitiv ein gutes Schnäppchen. Auch andere Produkte von Dyson bekommt ihr derzeit günstiger.

Ebenfalls deutlich günstiger gibt es den erst vor wenigen Tagen vorgestellten iRobot Roomba J7. Der Saugroboter will unter anderem mit einer sehr guten Objekterkennung punkten, so dass kleinere Gegenstände wie Socken, Kabel oder ähnliches nicht gleich zum Problem werden. Während der Preisvergleich bei 749 Euro liegt, zahlt ihr bei MediaMarkt nur 629,41 Euro.

Gerade bei Haushaltsgeräten sind durchaus ein paar gute Schnäppchen möglich. Schaut also einfach mal rein, ob für euch etwas dabei ist.