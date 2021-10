Die Top-Themen der Woche: Margen, Kinder, wird’s was geben

Am vergangenen Dienstag war es soweit: Apple hat die Einladungen zu seiner nächsten digitalen Keynote versendet. Bereits am morgigen 18. Oktober können wir uns auf die nächste Produktvorstellung freuen. Und es dürfte klar sein, was dann im Mittelpunkt steht.

Ganz heiß gehandelt werden vor allem die zwei neuen MacBook Pro Modelle mit dem zweiten Apple-eigenen Prozessor, dem M1X oder M2. Und das neueste Gerücht aus der Gerüchteküche: Das MacBook Pro könnte ähnlich wie das iPhone über eine Aussparung für die Kamera verfügen, eine sogenannte Notch.

Die zwei neuen MacBooks dürften aber nicht alles sein, was uns Apple am Montagabend zeigen wird. Hoch gehandelt werden auch neue AirPods und ein verbesserter Mac mini. Und wer weiß, vielleicht denkt Apple ja auch an einen großen iMac? Der fehlt ja bekanntlich noch im aktuellen Portfolio.

Neben der Ankündigung für das Apple Event gab es in dieser Woche aber noch zahlreiche andere spannende Themen. Die Top-Meldungen haben wir hier noch einmal für euch zusammengefasst.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick