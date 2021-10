Apple Watch Series 7: Die ersten Reviews sind online

Die Apple Watch Series 7 startet ab Freitag offiziell und erste Vorbesteller werden ihre Uhr anlegen können. Da die Stückzahl zum Start dann doch eher gering ausgefallen ist, müssen sich viele Kunden und Kundinnen aber länger gedulden und werden erst Mitte bis Ende November beliefert. Vorab könnt ihr euch die Meinungen der Presse und einiger YouTuber ansehen.

The Verge: Wenn Sie eine dieser älteren Apple Watches haben, gibt es meiner Meinung nach nichts, was Sie zu einem Upgrade zwingen sollte. All die neuen Funktionen sind sehr nett, aber nicht notwendig. Wenn es etwas gibt, das Sie an Ihrer aktuellen Uhr stört, dann sollten Sie auf jeden Fall aufrüsten, wenn Sie es sich leisten können. Auch wenn die Series 3 immer noch für wenig Geld zu haben ist, halte ich sie nicht mehr für einen guten Kauf. Die Apple Watch SE hat ein besseres Preis-Leistungsverhältnis. Es gibt keinen Grund, warum wir jedes Jahr größere Updates für die Apple Watch erwarten sollten. Diese kleineren Iterationen sind vielleicht nicht das, was wir uns erhofft haben – ein großes Redesign mit viel mehr Akku -, aber das macht die Series 7 für sich genommen nicht schlecht.

CNET: Vielleicht fragen Sie sich, warum Sie überhaupt ein größeres Display auf einem Gerät wie der Apple Watch benötigen, das eher für kurze, überschaubare Benachrichtigungen als für lange Interaktionen gedacht ist. Apple hat einige Versuche unternommen, diese Frage zu beantworten, indem es die Benutzeroberfläche der Uhr so umgestaltet hat, dass sie dem größeren Bildschirm gerecht wird. Außerdem werden beim Lesen von Nachrichten oder Benachrichtigungen einige zusätzliche Textzeilen auf dem Bildschirm angezeigt. Das ist zwar eine spürbare Verbesserung, aber sie hat meine Nutzung der Apple Watch nicht wesentlich verändert, da ich normalerweise nicht viel auf dem Display lese.

Video-Reviews