Die besten MagSafe-Ladegeräte für iPhone 12 und iPhone 13

Mit dem iPhone 12 hat Apple das MagSafe-Ladesystem eingeführt. Das iPhone verfügt auf der Rückseite über einen Magnetring, an dem man passende Ladegerät anbringen kann. MagSafe-zertifizierte Ladegeräte können das iPhone so mit bis zu 15 Watt aufladen, alle anderen nur mit 7,5 Watt via Qi-Standard.

Das Original von Apple

Das MagSafe Ladegerät ist mit 45 Euro nicht gerade günstig, außerdem benötigt man noch ein eigenes Netzteil mit mindestens 20 Watt. Dafür ist das Ladepad auch besonders kompakt und verzichtet auf sichtbare Beschriftungen. Immerhin bietet Amazon das Ladegerät günstiger an, aktuell sind es knapp 35 Euro.

5.391 Bewertungen Apple MagSafe Ladegerät Kompatibel mit iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max

Schnelleres kabelloses Laden mit magnetischer Ausrichtung

MagSafe Duo Ladegerät

Das MagSafe Duo Ladegerät habe ich im letzten Italien-Urlaub lieben gelernt. Hier könnt ihr euer iPhone ebenfalls via MagSafe schnell aufladen, zusätzlich lässt sich aber auch die Apple Watch mit Storm versorgen. Gut: Mit nur einem Kabel könnt ihr also zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Apple will 149 Euro haben, bei Amazon liegt der Preis aktuell bei 115,73 Euro.

681 Bewertungen Apple MagSafe Duo Charger Das MagSafe Duo Ladegerät lädt dein kompatibles iPhone, Apple Watch Modell, kabelloses Ladecase für AirPods und andere Qi zertifizierte Geräte.

Leg die Geräte einfach auf das Lade­gerät und schon beginnt der gleich­mäßige, effiziente Lade­vorgang.

Belkin Boost Charge Pro

Belkin ist einer der wenigen Anbieter, die echtes MagSafe anbieten – also von Apple zertifiziert sind und demnach auch 15 Watt liefern. Der 2-in-1 Wireless Charger Stand lädt euer iPhone und im Standfuß auch eure AirPods. Bei der 3-in-1 Variante könnt ihr zusätzlich noch eure Apple Watch aufladen. Verfügbar sind die Ladegeräte in den Farben Schwarz und Weiß und kosten 99,95 Euro beziehungsweise 149,95 Euro.

Belkin Boost Charge Pro 2-in-1 99,95 EUR jetzt kaufen

Belkin Boost Charge Pro 3-in-1 149,95 EUR jetzt kaufen

Einfache Ladepads

Wenn es nicht das originale MagSafe Ladegerät von Apple sein muss, kann man auch bei Drittanbietern zuschlagen. Hier muss man beachten: Nur Apple bietet 15 Watt, alle anderen sind zwar mit MagSafe kompatibel, liefern aber nur 7,5 Watt.

Apple MagSafe Battery Pack

Für unterwegs ist auch der zusätzliche MagSafe-Akku von Apple eine Wahl. Optisch sicherlich kein Highlight und auch die zusätzliche Power hält sich in Grenzen. Der Akku wird per MagSafe gehalten und das iPhone aufgeladen. Mit über 90 Euro alles andere als günstig.

13 Bewertungen Apple Externe MagSafe Batterie (für iPhone 12,... Die Externe MagSafe Batterie lädt noch schneller, wenn du sie mit einem 27W Ladegerät oder schneller kombinierst – wie dem vom MacBook.

Und wenn du ein kabel­loses Ladegerät brauchst, verbinde sie einfach mit einem Lightning Kabel für kabel­loses Laden mit bis zu 15W.

Mit MagSafe kompatibel

Wie oben schon erwähnt: Offizielle MagSafe Ladegeräte und Produkte gibt es nur wenig. Drittanbieter integrieren die MagSafe-Magnete in ihre Produkte, verzichten aber auf die 15 Watt Ladung. Wer es nicht eilig hat, kann so oft viel Geld sparen. Folgende Produkte sind ebenfalls empfehlenswert.

Der Otterbox Folding Stand für MagSafe Lagegeräte wird direkt über Apple vertrieben, benötigt aber das originale MagSafe-Ladegerät. Dieses wird in die Station eingeführt, wobei diese klappbar ist und auch flach benutzt werden kann. Gibt es für 39,95 Euro.

Der Twelve South Forté ist ebenfalls eine flexible Ladestation, die das originale Apple-Kabel voraussetzt. Über ein Kugelgelenk kann man das Ladepad auch horizontal ausrichten und so auch seine AirPods aufladen. Kostenpunkt: 44,99 Euro.

Der Satechi Charging Stand ist besonders praktisch, da hier kein zusätzliches Kabel benötigt wird. Ihr könnt euer iPhone per MagSafe anheften und zudem noch eure AirPods aufladen. Dieser Ladeständer steht weiterhin auf meinem Schreibtisch und verrichtet einen tollen Job. Gibt es bei Gravis für 64,99 Euro.

Es gibt sicherlich noch mehr Produkte, die auch eine Erwähnung verdient hätten. Habt ihr ein MagSafe-kompatibles Produkt im Einsatz, das wir nicht erwähnt haben? In den Kommentaren könnt ihr Empfehlungen abgeben.