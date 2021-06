Mein liebstes Küchen-Gadget am Prime Day 60 Euro günstiger

Es ist nun knapp zwei Wochen her, seit ich euch den neuen Philips Airfryer XL in einem ausführlichen Testbericht vorgestellt habe. Auch wenn ich derzeit noch keinen Nutzen in der optionalen WLAN-Funktionalität und der App-Anbindung sehe, hat ich das Gerät wirklich überzeugen können. Neben den mir schon länger bekannten Vorzügen dieser Heißluftfritteuse hat der neue Philips Airfryer XL auch mit einer deutlich geringeren Lautstärke punkten können. Immerhin war das einer der größten Kritikpunkt für mich.

Heute bekommt ihr die aktuelle Generation des Philips Airfryer XL, dem zweitgrößten Modell des Herstellers, für nur 124,99 Euro (Amazon-Link). Wenn man bedankt, dass das Modell erst seit ein paar Wochen auf dem Markt ist, dann ist die Preisersparnis von 60 Euro schon eine Wucht. Reduziert ist wie gesagt die Variante ohne WLAN-Anbindung, das dürfte im Alltag aber nicht der entscheidende Punkt sein.

Was ich an dieser Stelle noch einmal hervorheben möchte: Der Philips Airfryer XL ist längst nicht nur eine Heißluftfritteuse um Pommes mit besonders wenig Öl knusprig hinzukommen. Auch wenn das KÜchen-Gadget diese Disziplin hervorragend beherrscht, nutzen wir es auch für viele andere Dinge.

Die beliebteste Disziplin bei uns in der Küche ist das Aufbacken von Brötchen. Im Prinzip kann aber alles, was sonst in den Backofen muss, auch in den Airfryer – wenn es von der Größe her passt. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass es einfach viel schneller geht und weniger Energie verbraucht, unter anderem weil man auf das Vorheizen verzichten kann.

Was man noch alles mit einem Philips Airfryer anstellen kann, könnt ihr übrigens schon vor dem Kauf herausfinden. Mit der NutriU-App bietet Philips ein riesiges Portfolio an Rezepten für seine Haushaltsgeräts an.