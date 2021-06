Philips Airfryer XL: Welchen Mehrwert bietet die neue App-Anbindung?

Ich habe in der Vergangenheit ja schon mehrfach über den Philips Airfryer berichtet und mich dabei ein wenig über den Fokus hinweggesetzt, den wir hier ja sonst eigentlich haben. Bisher konnte die Heißluftfritteuse nämlich nicht per App gesteuert werden. Aber ich bin an dieser Stelle ganz ehrlich: Technik, die mich ohne App begeistert, hat sich auf meinem Blog auch einen Platz verdient.

Beim neuesten Philips-Modell sieht das etwas anders aus. Der Airfryer XL Essential Connected bietet erstmals eine WLAN-Anbindung und eine App-Unterstützung, sogar per Alexa kann die Heißluftfritteuse gesteuert werden. Die Einrichtung ist dabei ziemlich simpel, die Anbindung selbst erfolgt über die bereits länger erhältliche Rezepte-App NutriU (App Store-Link).

Bei der Airfryer-App fehlt noch ein echter Mehrwert

Bevor ich meine üblichen positiven Worte rund um den Airfryer verliere, möchte ich mich zunächst um eben diese App-Anbindung kümmern. Diese funktioniert zunächst einmal sehr zuverlässig, kann aus meiner Sicht aber noch weiter ausgebaut werden. Insbesondere eine kleine Funktion, die es bisher noch nicht gibt, würde einen echten Mehrwert schaffen.

Fangen wir zunächst einmal mit dem Ist-Zustand an. Mit der NutriU-App kann man den AirFryer derzeit manuell steuern, also eine Temperatur und eine Zeit setzen, den Garvorgang starten und stoppen und auf dem Smartphone sehen, wie viel Zeit noch verbleibt. Zudem können Voreinstellungen für einzelne Kochschritte in Rezepten direkt aus dem Rezept auf den Airfryer übertragen werden. So spart man sich ein paar Schritte, wenn man etwa den perfekten Lachs nach kochen möchte.

Was mir aktuell noch sehr fehlt, sind manuelle Voreinstellungen. Schließlich weiß man nach ein paar Versuchen genau, nach wie vielen Minuten und bei wie viel Grad die Mozzarella-Sticks, Hähnchen-Schenkel, Pizza-Baguettes oder Pommes perfekt sind. Zwar könnte man dafür ein Rezept erstellen und in der Community teilen, das ist mir aber zu viel Aufwand. Einfach nur ein paar lokale Favoriten mit Namen, Dauer und Temperatur, die man mit wenigen Klicks starten kann – das wäre eine echte Erleichterung.

Aus diesem Grund haben wir dann bisher doch immer auf die manuelle Steuerung zurückgegriffen. Und die ist beim XL-Modell meiner Meinung nach nicht so toll wie beim großen Airfryer XXL, den ich zuvor im Einsatz hatte. Der Grund ist schnell genannt: Es gibt nur kleine Touch-Buttons und nicht das praktische Dreh-Rad – so dauert es einfach jedes Mal länger.

Neuer Philips Airfryer XL punktet mit stark reduzierter Lautstärke

Dafür punktet der neue Airfryer XL, den es übrigens auch in einer baugleichen Version ohne WLAN-Modul gibt, bei einem anderen, sehr wichtigen Punkt: Lautstärke. Während man bei den bisherigen XXL-Modellen stets das Gefühl hatte, als würde gleich ein Düsenjet in der Küche abheben, ist der neue Airfryer XL gefühlt flüsterleise. Ich habe einfach mal mein iPhone mit einer Mess-App daneben gehalten: Der neue Airfryer XL kommt auf 60 Dezibel, das alte XXL-Modell auf 70 Dezibel. Das menschliche Ohr empfindet eine Steigerung von 10 Dezibel ja als etwa doppelt so laut und ich kann nur sagen: Der Unterschied zwischen den beiden Geräten ist schon beeindruckend.

Ebenso beeindruckend ist das, was man mit dem Airfryer anstellen kann. Er ist längst nicht nur eine Heißluftfritteuse für Pommes. Wir haben schon kleine Hähnchen oder selbst Bratwürste darin zubereitet, Gemüse „gegrillt“ oder diverses Junk-Food gebacken. Ein weiteres Highlight ist meiner Meinung nach das Aufbacken von Brötchen vom Vortag. Unseren Backofen haben wir im Prinzip nur noch dann im Einsatz, denn der Airfryer zu klein ist.

Aber braucht es nun eine App oder nicht? Aktuell ist der Preisunterschied zwischen den Modellen mit WLAN (189,99 Euro) und ohne WLAN (184,99 Euro) relativ gering, vor ein paar Tagen war die nicht-smarte Version noch rund 20 Euro günstiger. Mir fehlt bei der App aktuell zwar noch das Totschlag-Argument, das die Handhabung tatsächlich vereinfacht. Für mich wäre das beispielsweise die oben genannte Favoriten-Funktion – aber so etwas könnte ja tatsächlich per Software-Update nachgereicht werden. Bei dem aktuell nur sehr geringen Aufpreis würde ich die WLAN-Funktion einfach mal mitnehmen und auf zukünftige Verbesserungen warten.