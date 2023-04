Monopoly Go: Neue Freemium-Version des bekannten Brettspiels erschienen

Das Entwickler- und Publisher-Team von Scopely hat in der Vergangenheit bereits einige Spiele im App Store veröffentlicht, darunter Titel wie Yahtzee With Buddies, Star Trek Flet Command, Scrabble Go und mehr. Nun meldet das auf Free-to-play-Games spezialisierte Studio mit einer neuen Variante des Brettspiel-Klassikers Monopoly zurück, Monopoly Go (App Store-Link).

Monopoly Go ist für das iPhone und das iPad kostenlos im deutschen App Store erhältlich und finanziert sich als ebenso klassisches Freemium-Game über entsprechende In-App-Käufe. Der Download ist rund 238 MB groß und erfordert iOS/iPadOS 13.0 oder neuer zur Installation. Auch eine deutsche Lokalisierung ist zum Start mit dabei.

Wer bei Monopoly Go jedoch eine 1:1-Umsetzung des beliebten Brettspiels erwartet, wird möglicherweise enttäuscht werden. Scopely wagt in der Neuerscheinung einen neuen Ansatz: „Die Neuinterpretation eines der beliebtesten Spiele der Welt verbindet das klassische Monopoly-Gameplay mit völlig neuen Erfahrungen und fantasievollen Welten, die es zu erkunden gilt.

Das sind die Kernfeatures von Monopoly Go:

Lasst die Würfel fallen und bewegt euch mit den geliebten Spielfiguren, wie dem Rennwagen, dem Hut oder dem Schlachtschiff, auf dem Monopoly-Spielbrett fort. Sammelt Grundstücke, baut Häuser und Hotels, zieht Ereigniskarten – oder geht ins Gefängnis. Aufbau eines Imperiums: Baut ein Immobilienimperium auf und füllt es mit bemerkenswerten Sehenswürdigkeiten, um euer Vermögen zu steigern und über 100 neue Spielbretter freizuschalten. Alle Sehenswürdigkeiten können aufgewertet werden, um den Tycoon-Status widerzuspiegeln und noch größere Belohnungen zu erhalten.

Wie man sieht, wurde das Original-Gameplay des Klassikers ordentlich umgestaltet. Den Spielern und Spielerinnen scheint es trotz einer allgemeinen Bewertung von 4,6 Sternen im deutschen App Store nicht sonderlich gut zu gefallen – die letzten Rezensionen fallen vernichtend aus. „Das Spiel hat nichts mit Monopoly zu tun. Es ist im Grunde nur eine Slot-Machine (Glücksspielautomat) getarnt als Monopoly-Brett“, erklärt dort ein Rezensent. Bemängelt werden auch die zahlreichen Einschränkungen, darunter das lange Warten von einer Stunde, um neue Würfel zu bekommen, oder der Facebook-Zwang und mindestens fünf Freundes-Einladungen, um online gegeneinander spielen zu können. Wir empfehlen daher: Setzt euch lieber mit Familie oder dem Freundeskreis um einen Tisch versammelt an das Original-Brettspiel.