Neu mit iOS 15.4: Impfzertifikat in Apple Wallet und Health ablegen

Mit iOS 15.4 hat Apple nicht nur die Funktion Face ID mit Maske eingeführt, sondern erlaubt es fortan Impfzertifikate in der Health- beziehungsweise Wallet-App zu speichern. Wie das funktioniert, könnt ihr folgend lesen.

Apple schreibt:

Mit iOS 15 auf dem iPhone oder iPod touch kannst du verifizierbare Versionen deiner COVID-19-Impfeinträge und -Testergebnisse sicher in der Health-App speichern. Impfeinträge und Testergebnisse, die in diesem verifizierbaren Format geladen werden, wurden von einem Impf- oder Testdienstleister digital signiert. Das entspricht dem Vorlegen von Papierdokumenten mit einem offiziellen Stempel. Verifizierbare Gesundheitsakten werden in der Health-App mit einem Häkchen versehen. Dies bedeutet, dass der Eintrag seit seiner ursprünglichen Erstellung nicht geändert wurde. Du kannst überprüfbare Impf- und Testergebnisbescheinigungen laden, wenn dein Impf- oder Testdienstleister dieses Format unterstützt. Frage den Anbieter, ob er überprüfbare Gesundheitsdaten unterstützt.