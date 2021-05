Nextbase 622GW: Eindrücke rund um meine erste Dashcam

Heute möchte ich zum ersten Mal über eine Dashcam berichten. Immerhin habe ich seit rund zwei Wochen selbst eine im Einsatz. Ich durfte das Top-Modell von Nextbase ausprobieren, die 622GW mit 4K-Auflösung. Welche Erfahrungen ich damit gesammelt habe, möchte ich euch in diesem etwas anderen Testbericht klären.

Ähnlich wie die jüngst vorgestellten AirTags ist aus meiner Sicht auch eine Dashcam ein Helfer, den man hoffentlich nie so wirklich braucht. Schließlich dürften die meisten von uns damit nicht unbedingt die tollen deutschen Autobahnen fürs Familienalbum filmen, sondern sich viel mehr eine Sicherheit zur Aufklärung von Unfällen wünschen. Und das ist ja letztlich etwas, das man am liebsten komplett vermeiden würde.

Über das Thema Gesetz und Dashcams möchte ich an dieser Stelle gar nicht so viele Worte verlieren, denn das ist wahrlich nicht mein Fachgebiet. Da lasse ich lieber die Fachleute vom ADAC zu Wort kommen, die die Lage in diesem Artikel sehr gut zusammengefasst haben. Darüber hinaus habe ich aufschnappen können, dass insbesondere die Polizei gar nicht so unglücklich darüber ist, wenn in unklaren Fällen ein solches Video existiert. Aber wie gesagt, das hier ist keine Rechtsberatung.

Mein neues Auto hat einen USB-Anschluss an der richtigen Stelle

Warum habe ich mich jetzt für den Einbau einer Dashcam entschieden? Das kann ich relativ einfach erklären: In meinem neuen Auto, einem Skoda Octavia, gibt es direkt am Innenspiegel einen USB-C-Anschluss. Das ist natürlich ungemein praktisch, denn so muss man kein Stromkabel quer durch das Auto verlegen und hinter der Innenverkleidung verstecken.

Ausgerechnet hier muss ich aber gleich mit einem der wenigen Kritikpunkte starten, die ich bei der Nextbase 622GW feststellen musste. Die Dashcam hat einen Mini-USB-Anschluss zur Stromversorgung. Und da ist es gar nicht so einfach, ein 10 Zentimeter langes Kabel mit einem USB-C-Stecker auf der anderen Seite zu finden. Letztlich ist es bei mir ein USB-C auf USB-A-Adapter und ein kurzes Mini-USB-Kabel mit USB-A-Stecker geworden. Es könnte zwar schöner sein, aber am Ende ist der ganze Kram eh auf der Beifahrerseite direkt neben dem Innenspiegel montiert und damit kaum zu sehen. Für moderne Fahrzeuge wäre ein USB-C-Anschluss direkt an der Kamera aber sicherlich die angenehmere Lösung.

Praktisch finde ich die mitgelieferten Halterungen. Eine davon kann mit einem 3M-Klebepad direkt auf die Innenseite der Frontschreibe geklebt werden und verfügt über einen integrierten USB-Anschluss. Die Kamera kann dann einfach magnetisch angesteckt werden und wird dann automatisch mit Strom versorgt. So kann man sie wesentlich einfacher mit aus dem Auto nehmen, falls das mal notwendig ist. Hier habe ich auch gleich meinen zweiten und letzten Kritikpunkt: Das Kugelgelenk der Halterung kann nicht festgestellt werden. Deswegen musste ich die Kamera immer neu justieren, wenn ich sie abgenommen und später wieder befestigt habe. In den zwei Wochen mit der Nextbase 622GW hatte ich aber – abgesehen von Testzwecken – nie das Bedürfnis, die Kamera aus der Halterung zu nehmen.

Was mich wirklich sehr erfreut hat, war die Bedienung der Dashcam. Bei der Nextbase 622GW kann man meiner Meinung nach nichts verkehrt machen, ganz egal ob man sie direkt mit dem Touchscreen am Gerät selbst oder über die kostenlose Nextbase-App (App Store-Link) bedient. Insbesondere die App ist für Einsteiger sehr hilfreich, denn hier wird bei allen Einstellungen im Detail erklärt, welche Auswirkungen sie haben. Dafür hat sich Nextbase von mir ein Lob verdient.

Um ein Video dauerhaft zu speichern, gibt es bei der Nextbase 622GW im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder baut man einen Unfall und der Bewegungssensor in der Kamera erkennt diesen – oder man drückt manuell auf den breiten und leicht zu erreichenden roten Knopf an der Unterkante der Dashcam. Diese geschützten Aufnahmen werden nicht automatisch überschrieben und können im Anschluss direkt auf der Nextbase 622GW oder in der App angesehen werden. Über die App kann das Video auch exportiert und in der iPhone-Bibliothek gespeichert oder geteilt werden.

Bei der Bildqualität der Nextbase 622GW möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, dann dafür fehlt mir der Vergleich. Für meinen Geschmack sind die Bilder aber ziemlich scharf, wobei ich mich gar nicht für die höchste Auflösung entschieden habe. Ich nehme die Videos mit 1440p und 60 Bildern pro Sekunde auf, das ist etwas flüssiger als die 4K-Auflösung, welche nur 30 Bilder pro Sekunde bietet. Am Ende ist das aber wohl eine Frage des persönlichen Geschmacks. Bei normaler HD-Auflösung sind übrigens 120 Bilder pro Sekunde möglich. Kleine Schwächen gab es aus meiner Sicht nur im Dunkeln, hier haben Lichtquellen zum Teil etwas geflackert. In der Praxis ist das aber wohl nichts, was den Zweck der Nextbase 622GW einschränken würde.

Einige Funktionen habe ich bisher noch gar nicht genutzt. Da wäre zum Beispiel die Alexa-Funktionalität, um Videos per Sprachbefehl sichern zu können. Oder die SOS-Funktion, dank der bei einem Unfall automatisch ein Rettungsdienst alarmiert werden kann, wenn keine Reaktion der Insassen erfolgt. Auch mit dem Parkwächter, der vom integrierten Akku der Dashcam mit Strom versorgt wird, muss ich noch Erfahrungen sammeln.

Insgesamt hat mir die Nextbase 622GW aber bislang sehr viel Freude bereitet, auch wenn ich sie hoffentlich so schnell nicht wirklich benötige. Neben der aus meiner Sicht sehr guten Bildqualität hat die Dashcam vor allem mit ihrer sensationell einfachen Bedienung gepunktet, wobei man trotzdem auf sehr viele Einstellungen zugreifen kann. Genau so sollte ein Gadget dieser Art funktionieren. Mit einem Preis von rund 280 Euro ist die Nextbase 622GW vielleicht nicht ganz günstig, man bekommt dafür aber auch viel Gegenwert geboten.

Solltet ihr spezielle Frage rund um die Nextbase 622GW oder das Thema Dashcams haben, die in diesem Artikel nicht beantwortet wurden, könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen – dann können wir die passende Antwort liefern.