Noch mehr Magnete: Neue Kabelbinder und -halter von Bluelounge

Rund um den Zubehör-Hersteller Bluelounge ist es zuletzt ziemlich ruhig gewesen, heute Mittag hat uns allerdings eine Pressemitteilung erreicht, deren Inhalt wir mit euch teilen möchten. Bluelounge hat zwei neue Produkte am Start, mit denen dem Kabelchaos der Kampf angesagt werden soll.

MagWrap ist ein langlebiges Band aus Silikon, welches ganz einfach um Kabel gewickelt werden kann. Die Enden können mit Hilfe von starken Neodym-Magneten verschlossen und so die Kabel festgehalten werden. MagWrap ist in einem großen Set bestehend aus drei langen Kabelbindern oder einem kleinen Set bestehend aus vier kurzen Kabelbindern für jeweils 9,95 Euro bei Amazon erhältlich.

Das zweite Modell MagDrop ermöglicht es, Kabel mit Hilfe von kleinen magnetischen Platten an beliebigen Flächen zu fixieren. Das kurze Silikonband wird um das Kabel gewickelt und an der Platte magnetisch festgehalten. So sind alle Kabel am richtigen Ort und leicht zugänglich. MagDrop ist ab sofort in einem Set bestehend aus 3 magnetischen Kabelhaltern sowie einer großen und zwei kleinen magnetischen Platten für 9,95 Euro bei Amazon erhältlich.

Am Ende hat wohl jeder von uns eine eigene Technik, seine Kabel irgendwie aus dem Blickfeld zu schaffen und sie trotzdem in Reichweite zu behalten. Zuhause habe ich an unserer Ladeecke in der Küche die Kabel-Management-Lösung von Anker im Einsatz und bin eigentlich recht zufrieden. Welche Lösung ist euer Favorit?